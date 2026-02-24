高市早苗贈型錄禮品惹議 在野黨批評恐影響預算審議

日本首相高市早苗。（歐新社檔案照）

日本的周刊報導，首相高市早苗在眾院大選後，向自民黨籍眾議員致贈型錄禮品。在野黨像撿到槍一樣表示將嚴格問責，日媒也擔憂，在野黨必然會就此提出質疑，恐將影響2026年度政府總預算案的國會審議。

高市晚間則在社群平台X發文承認，她向自民黨全體眾議員致贈禮品，除表達慰勞之意外，也希望能對國會議員今後的活動有所助益，因此以奈良縣第二選舉區支部（高市早苗任支部長）名義，進行物品的寄贈。她強調，這次的支出完全未使用任何政黨補助金。

請繼續往下閱讀...

即將於25日上架的「週刊文春」爆料，高市早苗的弟弟，也是她的政策秘書，在大選後拜訪自民黨籍眾議員的辦公室，以「當選祝賀」名義贈送百貨公司的型錄禮品，價格約數萬日圓。

這則報導的摘要版，晚間電子版公布後，馬上引起日媒報導，產經新聞指出，高市贈送的型錄禮品，價值約3萬日圓（約合幣6200元）左右。

高市在發文中也解釋，大選過後有議員要求分次舉辦交流餐會，但考量到需準備施政方針演說與國會答辯，以及包括電話會談在內的外交行程，實際上難以安排，因此改以贈送薄禮表達心意。因為沒辦法一一挑選禮物，所以決定贈送型錄禮品。

事實上，自民黨內確實存在選後慰勞與祝賀的政治文化，以往都是由黨中央或派閥龍頭設宴慰勞，但在派閥解散後，比較難以這樣舉行。

去年3月，時任首相的石破茂曾透過事務所人員，向15名首次當選的自民黨眾議員發放每人10萬日圓的商品券，當時遭朝野批評。這次高市是向所有黨籍議員發放型錄禮品，雖然價格較低但仍可能引發「政治與金錢」的質疑。中道改革連合代表小川淳也今天晚上即表示，有點難以置信，將會嚴格問責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法