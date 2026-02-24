烏俄戰爭第5年》無人機主宰地面戰停滯 俄傷亡超乎預期仍硬撐

專家指出，烏俄戰場前線受制無人機戰略，地面部隊難以取得進展。示意圖。（路透）

針對進入第5年的烏俄戰爭，「彭博」引述歐洲和北約高層官員說法報導，儘管美烏俄三方會談具建設性，卻難有實質進展，對於川普政府推動7月4日美國建國250週年前達成和平協議的時間表並不樂觀。

即便俄羅斯正承受巨大人員傷亡及經濟困境，尚無跡象顯示普廷會對停戰要求做出絲毫退讓。歐洲盟友則擔憂，普廷或許會為了取悅川普同意停火，實則持續對基輔發動破壞、混合戰及干預選舉等損害烏國穩定的行動。

不僅和平協議進展停滯，戰場上也陷入僵局。前線已成為無人機主導的戰場，使得一般部隊難以發動地面攻勢。前烏克蘭武裝部隊總司令、現任駐英國大使扎盧茲尼向英國智庫「皇家國際事務研究所」分析，比起佔據領土，烏俄戰爭當前的戰略目標更著重在消耗敵軍資源。

據西方官員評估，烏軍上月對俄軍造成的傷亡之大，超過莫斯科能夠填補的程度。英國國防副大臣卡恩斯指出，當局觀察到與規模不成比例的傷亡增幅，俄羅斯部分經濟情勢開始變得岌岌可危。卡內基俄羅斯歐亞中心高級研究員史塔諾瓦亞認為，只要普廷掌權，戰爭就會持續下去，縱使面臨長時間的財政、經濟危機，克里姆林宮仍不會做出重大讓步。

