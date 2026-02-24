中國庫迪咖啡進軍德國 低價搶市衝擊在地文化

中國連鎖品牌庫迪咖啡（Cotti Coffee）年初進軍德國，在柏林等大城市一舉開設多家門市，主打低價咖啡，吸引當地消費者。圖為2月中開幕的柏林門市。（中央社）

中國連鎖品牌庫迪咖啡今年初以「0.99歐咖啡」進軍德國，透過低價策略與數位行銷快速擴張。德媒分析，其營運模式效仿電商平台Temu，以價格優勢搶市，正挑戰德國既有市場結構，對重視品質與風格的在地咖啡文化帶來衝擊。

庫迪咖啡（Cotti Coffee）1月起陸續在杜塞道夫、漢堡、科隆等德國主要城市展店，首都柏林第一間門市上週開幕。一名店員向中央社表示，公司計畫近期在柏林至少再開設5家分店。

成立於2022年的庫迪咖啡，由中國瑞幸咖啡前執行長錢治亞創立，短時間快速拓展全球門市。明鏡週刊（Der Spiegel）報導，該品牌目前已在28個國家營運，擁有約1萬8000家門市，成立4年即躋身全球第3大連鎖咖啡品牌，僅次於星巴克與瑞幸咖啡。

在經營模式上，庫迪咖啡主打「快速、低價、數位化」，透過手機應用程式點餐與折扣促銷吸引顧客，並以精簡人力與自動化設備降低成本。

餐飲顧問公司Soda Group專家韋伯（Axel Weber）接受德國產經媒體商報（Handelsblatt）採訪時分析，庫迪咖啡鎖定星巴克等連鎖品牌客群，未來可能成為德國市場的重要競爭者。

然而低價策略也引發外界對其永續性質疑，非政府組織「咖啡觀察」（Coffee Watch）告訴明鏡週刊，若以極低價格販售咖啡，將壓縮供應鏈上游咖啡農收入與勞動條件，甚至對環境有不利影響。

德國咖啡協會（Deutscher Kaffeeverband）則指出，德國市場對咖啡品質與永續要求較高，僅依賴價格競爭的品牌恐難長期立足。

另一方面，在物價上漲壓力下，德國對平價咖啡的需求也在上升，庫迪咖啡進軍德國前，柏林本土品牌Lap Coffee近年早以小型店面、外帶導向與低價策略擴張，日漸成為年輕人趨之若鶩的潮流咖啡品牌。

去年10月，Lap Coffee在柏林的14家分店，遭抵制者潑灑紅色油漆，當時不少評論指出，此類型的低價連鎖咖啡，正把柏林獨立咖啡店逼向破產邊緣，改變柏林社區咖啡文化。

柏林日報（Berliner Zeitung）一篇文章以戲謔的角度，介紹「庫迪咖啡與當地消費者的距離」。撰文記者指出，來自中國連鎖咖啡店在柏林販賣糖水般的美式咖啡，卻沒有提供植物奶，這就像一家開在德國的麵包店裡沒有販賣酸種麵包，可能很難取得成功。

