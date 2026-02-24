助中國、伊朗民眾突破網路封鎖 美推Freedom.gov新平台

美國國務院。（法新社資料照）

《美國之音》報導，美國國務院23日表示，將推出名為Freedom.gov的新平台，以幫助中國、伊朗等全球威權國家的民眾，繞過其嚴格的網路審查體系，訪問未受過濾的資訊。美國官員表示，這項新工具是華府推動數位自由、對抗威權資訊封鎖的重要舉措。

美國國務院負責上述計畫的公共外交事務副國務卿羅傑斯（Sarah Rogers）發布聲明指出：「Freedom.gov是國務院為保護和促進線上線下基本自由所做長期努力的最新舉措，該計畫雖然範圍是全球性的，其使命卻具有鮮明的美國特色：在迎來建國250週年之際，我們以此紀念對言論自由的承諾。」

請繼續往下閱讀...

Freedom是「自由」的意思，gov是美國政府機構使用的網域名稱。Freedom.gov預計將在未來幾週內正式上線。

根據《福斯新聞》報導，Freedom.gov將向全球推出，包括網路封鎖嚴格的中國和伊朗等國家，針對目標也包括部分歐洲國家法律定義下的仇恨言論，以及全球各地的極端主義宣傳或虛假訊息，該平台將允許用戶訪問因當地法律而被封鎖或移除的內容。

Freedom.gov將是美國政府直接運作的1個平台，旨在成為美國推動「數位自由」外交政策的一部分。該平台將提供iOS、Android行動裝置版本及桌機版本，並採「一鍵式」（One-click）操作設計。為確保隱私與安全，該應用程式將採開源模式，並內建匿名保護機制，不會記錄用戶的IP地址、DNS查詢或裝置識別碼。在技術細節方面，Freedom.gov可能包含虛擬私人網路（VPN）功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法