迫使供應鏈離開！美跨黨派議員提案 撤銷中國「永久正常貿易關係」地位

美國眾議院「中國問題特別委員會」跨黨派議員，近日提出撤銷與中國「永久正常貿易關係」法案。（美聯社）

美國眾議院「中國問題特別委員會」（Select Committee on the CCP）跨黨派議員近日提出撤銷與中國「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations，PNTR）的法案，引發外界熱議。該法案若通過，許多中國銷美商品可能會急遽飆升，迫使供應鏈離開中國，效果比川普1.0針對中國發動的貿易關稅戰，還要來的猛！

眾議院中國問題特別委員會美東時間23日發布聲明指出，共和黨籍的委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）與民主黨籍眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi）共同提出《恢復貿易公平法案》（Restoring Trade Fairness Act）。這是美國國會首次由兩黨一起提出的法案，目的是為撤銷中國的「永久正常貿易」地位；這項法案是因應總統川普最近簽署的一道行政命令，該命令要求美國商務部長和貿易代表評估，是否應該透過立法途徑，來取消中國享有的「永久正常貿易」待遇。

請繼續往下閱讀...

所謂「永久正常貿易關係」，是美國給予外國的一種貿易地位，確保其享有不劣於其他國家的關稅待遇，而美國是在2000年通過法案賦予中國PNTR。在此之前，美國每年都要審核一次中國的貿易地位（通常掛鉤人權議題），如果國會不爽，中國商品隔年就可能面臨高額關稅；中國獲得PNTR後，就結束年度審查。

如今美國跨黨派都認為要重新審視給予中國PNTR，如果真的撤銷，中國商品將被歸類到與北韓、古巴同等級的極高關稅稅率，衝擊力道更甚於川普1.0對中國發起的貿易戰。而該法案的主要目標也不是為了要收關稅，而是逼迫供應鏈離開中國市場。

眾議院中國問題特別委員會的聲明表示，2000年那年，當時中國準備加入世界貿易組織，美國國會投票通過給予中國PNTR的地位。當時的想說透過這種方式，鼓勵中國共產黨走向市場自由化，並遵守公平貿易的遊戲規則。一旦取得PNTR地位，像中國這種由國家主導的經濟體，就能享有美國法律所提供的優惠關稅待遇，這讓大量中國製產品順勢湧入美國市場。

然而這場押注最後證明完全失敗。20多年來，美國製造業遭受重創，美國企業的智慧財產權，也多次被中國用經濟手段強迫轉移或直接竊取，中國共產黨更逐漸變成美國最大的競爭對手。穆勒納爾直言，《恢復貿易公平法案》就是美國終結中共不公平經濟行為的重要一步，長期給予中國永久正常貿易關係地位，造成美國製造業重挫、工作機會外移，而且中共也沒有履行公平競爭的承諾，嚴重傷害美國勞工權益和國家安全。這項法案將有助於保障美國國安、強化供應鏈韌性，並把製造業工作重新帶回美國及盟友。

穆勒納爾還說，美國兩黨都已經認知到，必須重新調整跟中國之間的經濟關係，這是非常重要的共識。這項法案延續最近幾任美國政府採取的關稅措施，同時也呼應川普總統最新發布的行政命令。蘇奧齊則表示，這項跨黨派法案傳達明確的訊息：中共不應該再享有特殊的優惠關稅，中共長期進行不公平貿易，重創美國製造業的競爭力，竊取美國企業的智財權，甚至允許新疆維吾爾族強迫勞動生產的產品進入美國市場，這些問題必須馬上解決。

該法案也列出撤銷中國PNTR的具體作法，包括恢復年度審查對中國商品課徵關稅的程序；非戰略性商品最低要課徵35%的從價稅（按商品價值比例計算），戰略性商品則最低要課徵100%的從價稅；關稅逐步實施，分5年慢慢增加，第一年先實施新增稅率的10%，第二年調高到25%，第四年提高到50%，第五年再全面課徵100%；將部分關稅收入用來補助因為中國可能採取報復行動，而蒙受損失的美國農民與製造業者，其他多餘的收入，則用於購買重要軍事設備，加強美國在印太地區對中共的軍事嚇阻能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法