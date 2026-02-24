路透：伊朗擬買中國超音速反艦飛彈 接近達成協議

美國可能對伊朗動武之際，伊朗計劃向中國採購超音速反艦巡弋飛彈，圖為美軍福特號航艦（後方）日前已通過希臘蘇達灣（Souda Bay）外海，與一艘郵輪（前方）相遇。（歐新社）

根據6名知情人士的說法，伊朗計劃向中國採購超音速反艦巡弋飛彈，雙方已接近達成協議。美國此刻正在伊朗沿海部署大批海軍部隊，為可能對伊朗發動打擊待命。

路透社報導，消息人士透露，德黑蘭向北京購買中國製CM-302飛彈的協議已接近完成，但雙方尚未敲定交付日期。這款超音速飛彈的射程約達290公里，可藉低空高速飛行躲避艦載防禦系統。

請繼續往下閱讀...

兩名武器專家表示，若伊朗部署這型飛彈，將大幅提升其打擊能力，並對區域內美國海軍構成威脅。

前述6名知情人士包含3位曾聽取伊朗政府相關簡報的官員，以及3名國安官員。根據他們的說法，伊朗至少兩年前就與中國展開飛彈武器系統採購談判，不過伊朗和以色列去年6月爆發12日戰爭後，相關協商明顯加速進行。

兩名國安官員指出，當會談於去年夏季進入最後階段，伊朗軍方及政府高層官員曾前往中國，其中包括國防部副部長歐拉伊（Massoud Oraei）。

前以色列情報官員希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）現任職以國智庫「國家安全研究所」（Institute for National Security Studies）伊朗事務資深研究員，他談到：「如果伊朗具備以超音速攻擊區域內艦艇的能力，這將完全改變形勢。這些飛彈極難攔截。」

路透社不清楚這項可能的伊中協議涉及多少枚飛彈、伊朗同意支付的金額，也不確定中國在當前區域緊張情勢下是否仍會繼續推動協議。

伊朗外交部一名官員告訴路透社：「伊朗與盟邦簽有軍事與安全協議，現在正是善用這些協議的適當時機。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法