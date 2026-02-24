高級酸？被中國列管制名單 日本IHI「神回應」笑瘋百萬人

被中國商務部列為管制名單的日本大型重工業公司IHI，事後在社群發布只有1個「あ」字的貼文。（美聯社資料照、圖擷取自@IHI_ad 社群平台「X」，本報合成）

中日衝突升溫，中國商務部今（24日）上午宣布，將涉嫌「參與提升日本軍事實力」的20家日本企業和機構，列入中方出口管制管控名單，並宣稱該措施是為阻止日本「再軍事化」的合法行為。被中國列入名單的大型重工業公司IHI（前石川島播磨重工），事後在社群帳號發布一篇簡短貼文，迅速吸引各國網友關注與熱烈討論。

根據中國商務部公告，被列入出口管控名單的20家日本企業與機構，包含防衛大學、川崎重工旗下的2間公司、日本電氣旗下的2間公司、IHI集團旗下的6間公司、三菱重工集團旗下的6公司、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等。公告聲稱，這是制止日本再軍事化與擁核企圖，針對少數日本企祭出的制裁，並強調請其他「守法經營」的日本企業無需擔心；此外，還有另外20家日本企業與機構被列入關注名單中。

綜合日媒報導，中國最新制裁措施曝光後，導致日本國防與重型機械類股下跌。被特別點名的三菱重工，股價一度大跌4.3%；川崎重工跌幅則達5.5%；IHI今日收盤也重挫5.73%。許多日本網友也在各大網路社群平台，熱烈討論中國此次的制裁目的、日本政府與企業今日應對辦法等議題，其中最受矚目的，是IHI在社群平台發布的一篇貼文。

日本時間今日上午11點06分（台灣時間上午10點），IHI在官方X平台（前推特）帳號「株式会社IHI」發布一篇貼文，內容僅寫下日文「あ（音似注音ㄚ）」1個字。貼文雖然並未明說是因為發生什麼事，導致IHI出現了「あ」的反應，但不少日本網友根據貼文的發布時間推測，IHI應該就是隱晦回應被中國商務部列入出口管制管控名單。

一派網友認為，IHI是在為公司股價下跌而哀愁；一派網友則調侃，IHI完美展現日本的「高級酸」，「居然不是用え」、「傷害性不高，污辱性極強！」、「明顯懶得理那些中國巨嬰」、「確實是使用あ的最佳時刻」、「完全理解IHI，我聽到中國政府的奇葩說詞，也是這個反應」、「看到あ這個字我瞬間笑出來，決定明天多買幾股IHI」、「一堆小粉紅翻牆嘲諷日本要滅亡了，再看到IHI的反應這麼淡定，莫名感到很安心」。

あ — 株式会社IHI （@IHI_ad） February 24, 2026

