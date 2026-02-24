台灣晶片核心地位關稅大刀難撼動 《紐時》曝原因！

台灣在世界半導體地位難以撼動。（法新社）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）20日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）上直言，先進半導體製造高度集中在台灣，這成了全球經濟「最大單點故障」（SPOF，只要失效就會讓整個系統無法運作的部件重要部件）威脅，台海情勢緊張，一旦中共真的犯台，國際恐掀經濟末日。美媒《紐約時報》今（24日）指出，川普2.0有意解決此一風險，試圖透過關稅大刀讓台灣半導體製造部分轉移至美國，但仍難以撼動台灣在供應鏈的核心地位。

《紐時》今日刊出專題報導指出，國際半導體行業協會（SEMI）2022年曾委託麥肯錫管理諮詢公司（McKinsey & Company）進行調查，結果顯示台灣晶片斷供將導致大蕭條以來最嚴重的經濟危機，美國經濟產值恐暴跌11%，這是2008年金融海嘯跌幅的2倍之多，且多數美國科技巨頭晶片庫存僅能撐幾個月，之後業務就全面停擺。

可儘管前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）提出「（中共）2027犯台時間表」、前總統拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）將美國對台灣半導體高度依賴列為「國安漏洞」、現任總統川普屢次公開指稱台灣「偷走」美國晶片產業，矽谷的科技巨頭仍將「台灣製造」視為理所當然，對於有關台海衝突的警告都抱持半信半疑的態度。

《紐時》披露，2021華府召開一場秘密簡報會議，邀集一眾矽谷大老到白宮，聽情報官員報告台灣出事將如何癱瘓美國產業，可與會者都質疑真實性，不願相信中國國家主席習近平，會為了拿下台灣親手毀掉中國自己的經濟。

為了解決此一風險，拜登和川普政府先後提出2套不同的解方。拜登時代走的就是給甜頭的「大撒幣」路線，核心就是《科學與晶片法》（CHIPS Act），編列補貼資金誘使台積電赴在美落地生根，但現實是在美製造晶片的成本遠高於台灣，台積電美國廠的產品甚至落後台製晶片一代，這導致客戶根本不願下訂單支持「美國製造」。

而川普2.0時代，祭出的就是關稅大刀，想要豁免關稅就把工廠搬到美國。據悉，川普重返白宮後首次會見輝達執行長黃仁勳時，就攤牌說打算對半導體課稅，因為晶片生產高度集中在台灣有風險，敦促輝達配合。之後黃仁勳與台積電總裁魏哲家討論後決定，輝達加碼採購亞利桑那廠晶片，讓台積電增加赴美投資金額，並承諾蓋新廠。但《紐時》潑冷水，這種大棒策略看似奏效，台積電亞利桑那廠去年10月產出輝達首顆美製AI晶片，但真相是這顆晶片必須運回台灣廠進行先進封裝才能完工，這顯示供應鏈的最關鍵技術仍掌握在台灣手中。

國際半導體產業協會和麥肯錫直言，美國製造努力了半天，成果恐怕平平，在許多國家紛紛投資興建晶圓廠的情況下，2030年美國在全球半導體產量的佔比恐怕還是只有10%，台灣的核心地位難以撼動，美國的晶片製造依舊脫離不了台海和平穩定。

