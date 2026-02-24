美伊開戰風險大 傳魏科夫、庫希納勸川普暫緩

川普特使魏科夫（左）和其女婿庫希納（右）據傳勸川普暫緩攻擊伊朗，但川普否認。（路透）

美國在伊朗周邊部署大規模海空軍備，外界對總統川普是否下令開戰嚴陣以待。但多家美國媒體披露，除了參謀長聯席會議主席凱恩在戰爭部（國防部）內部及國家安全會議上，都曾就打擊伊朗的各項風險提出警告外，川普特使魏科夫和女婿庫希納也勸川普暫緩。

《華爾街日報》引述現任和前任官員指出，五角大廈正在研究的打擊伊朗方案，包括從最初的精準打擊，到旨在推翻德黑蘭政權的持續性空中行動，但所有方案都存在風險，尤其是曠日持久的行動，可能會對美軍和彈藥儲備帶來重大損失，且一旦伊朗報復，將使美軍保護地區夥伴變得更加複雜。更重要的是，如果美國消耗大量防空彈藥和其他供應有限的物資，也可能影響應對與中國潛在衝突的準備工作。

請繼續往下閱讀...

《華盛頓郵報》也引述知情人士披露，凱恩近日在白宮與川普及其他高階幕僚開會時提醒，任何針對伊朗的大規模行動都將面臨挑戰，因為美國的彈藥庫存已因持續防衛以色列，及支援烏克蘭而大幅消耗。本月在五角大廈的會議裡，凱恩也對所有攻擊伊朗行動的規模、潛在複雜性，及美軍可能出現傷亡的風險提出關切，強調若缺乏盟友支持，任何行動都將更困難。由於凱恩成功主導去年6月空襲伊朗核設施、今年1月閃電突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，其意見舉足輕重。

華郵指出，美國動武目標是摧毀伊朗飛彈計畫的話，須打擊遍布伊朗全國數百個據點，包括多數為機動式的飛彈發射器、補給倉庫、防空系統，還有遍布伊朗165萬平方公里的國土各處、用以運送武器的交通網絡。若目標是推翻最高領袖哈米尼，打擊目標將大幅擴增至數千處，包括指揮節點、安全部門及與哈米尼相關的關鍵建築，這類行動可能持續數週至數月，需要更多彈藥，美軍也將面臨更激烈報復。此外，攻擊伊朗可能進一步加劇美國與中東盟友關係緊張。許多阿拉伯國家已知會華府，不允許使用其境內基地攻擊伊朗。

美國新聞網站《Axios》另引述2名知情人士披露，目前白宮核心圈內有些聲音主張謹慎行事，但川普本人傾向發動攻擊，但沒人主張入侵或派地面部隊。凱恩雖不主張動武，但會支持並執行川普所做的一切決定。另外，川普特使魏科夫與女婿庫希納據傳也勸川普暫緩攻擊，給外交折衝更多的時間。

對於報導，川普在自家社群平台「真實社群」發文駁斥，稱凱恩「反對我們與伊朗交戰」的說法「百分之百不正確」，「凱恩將軍和我們所有人一樣，都不希望看到戰爭，但如果決定在軍事層面對伊朗採取行動，他的看法是這將能輕易取勝」。川普也強調，「（凱恩）並沒說不要對付伊朗，甚至也沒提到有限攻擊；他只知道如何取勝，如果被要求這麼做，他將會帶頭衝鋒」。

至於魏科夫和庫希納勸退一事，川普也抨擊「不正確且刻意如此撰寫」，「做決定的是我，我寧願達成協議而非什麼都沒有，但如果無法達成協議，對那個國家以及其人民而言，將會是非常糟糕的一天」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法