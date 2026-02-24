為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    澳洲SSN-AUKUS潛艦計畫 購入英製核反應爐零組件

    2026/02/24 19:14 中央社
    英國軍工巨擘BAE拿下「澳英美三方安全夥伴關係」核動力攻擊潛艦SSN-AUKUS合約。（取自英國政府網站）

    英國軍工巨擘BAE拿下「澳英美三方安全夥伴關係」核動力攻擊潛艦SSN-AUKUS合約。（取自英國政府網站）

    澳洲政府今天說，已支付首筆用於採購英國製核子反應爐零組件款項，這些零組件將為未來的匿蹤潛艦SSN-AUKUS提供動力。

    法新社報導，澳洲計劃根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）防禦協議，採購多艘尖端核動力潛艦。AUKUS為澳洲、英國與美國簽訂為期數十年的國防合作協議。

    依據協議，澳洲將負責建造部分新一代SSN-AUKUS潛艦，並預計2040年代初服役，但反應爐零組件仍將由英國負責生產。

    澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）在英國會談後表示：「我們剛以3億1000萬澳元，採購製作前兩艘潛艦反應爐所需的首批零組件，這兩艘潛艦將於本世代後期在阿得雷德（Adelaide）開工建造。」

    「這項計畫將創造2萬個高技術且穩定的工作機會，打造全球最先進的潛艦，賦予澳洲皇家海軍（Royal Australian Navy）足以嚇阻區域衝突的實力。」

    根據AUKUS協議，澳洲皇家海軍目標於未來15年內取得至少3艘美國維吉尼亞級（Virginia-Class）核動力潛艦，作為對抗中國在太平洋地區軍事影響力的戰略一環。

    英國則負責開發新型SSN-AUKUS潛艦，預計於2030年代後期交付。

    澳洲也將建造SSN-AUKUS潛艦，並於2040年代初服役，但核子反應爐零組件仍需仰賴英國供應。

