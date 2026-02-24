川習會前夕》黎智英案登美最高政治舞台！女兒獲邀出席川普國情咨文演說

黎智英。（法新社檔案照）

黎智英之女黎采。（路透檔案照）

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）23日宣布，將邀請遭重判入獄的香港壹傳媒創辦人黎智英之女黎采（Claire Lai），出席美國總統川普的國情咨文演說。此舉不僅讓這起震驚國際的「港版國安法」重刑案直接登上美國最高政治舞台，更被外界視為在川普即將訪中前夕，美國國會對北京祭出的強大人權施壓與談判籌碼。

定調人權戰場 美國會展現營救決心

根據《紐約時報》報導，強生在聲明中高度讚揚黎采展現出的「非凡勇氣」，並明確表示邀請她出席演說，是為了向全世界強調「美國決心確保黎智英獲釋」。強生直言，黎智英畢生致力於捍衛香港民主與言論自由，如今卻僅因反對中共的極權鎮壓，而被迫坐在中國的牢房裡。

協助促成此次訪問的共和黨籍眾議員史密斯（Christopher H. Smith）也強調，這對兄妹的奔走正激勵著包含總統在內的所有人採取行動。

78歲的黎智英，本月剛被香港法院以「串謀勾結外國勢力」等罪名重判20年徒刑，這也是自港版國安法實施以來最重的刑罰。這項判決不僅是北京多年來為打壓這位敢言媒體大亨的最終收網行動，更引發國際社會強烈抨擊。黎采在父親遭判刑後曾悲痛表示，這項懲罰極度殘酷，「如果執行刑期，他將以烈士之姿死在獄中」。

川普訪中 黎智英案成關鍵籌碼

值得注意的是，強生決定在此刻將黎智英案的政治層級拉升，時間點正逢川普計畫於今年4月訪問北京前夕。黎采與其兄長黎崇恩（Sebastien Lai）曾公開表示，川普的這趟亞洲行，對爭取父親獲釋將產生「至關重要」的影響。

事實上，川普在競選期間就曾承諾「百分之百會把他救出來」，並透露已要求中國國家主席習近平考慮釋放黎智英。

