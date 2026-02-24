俄軍7比1懸殊兵力猛攻 札波羅熱市百萬人恐淪活靶

俄軍在札波羅熱戰線投入重兵強攻，烏克蘭守軍在防線上以火砲激烈還擊；圖為烏軍在前線朝俄軍陣地發射榴彈砲。（路透）

俄羅斯軍隊在烏克蘭南部戰線持續以優勢兵力推進，企圖奪下距離大城札波羅熱（Zaporizhzhia）僅一步之遙的戰略村莊斯捷普諾希爾斯克（Stepnohirsk）。這處防衛陣地已成為保衛首府的最後一道天然屏障，一旦遭到突破，俄軍將能推進火砲與無人機陣地，對缺乏地下防空設施的百萬人口城市，展開全天候轟炸。

英國《泰晤士報》報導，為了奪下這處關鍵門戶，俄軍不惜投入兩支精銳空降師與特戰旅等重兵。據前線烏軍估算，防守部隊已面臨高達7比1的懸殊兵力劣勢。烏克蘭特戰軍官直言，這是一場極度血腥的消耗戰，被派上前線的俄軍動員兵，在該陣地的平均存活時間僅約12分鐘。

殺敵成本高昂 壕溝裝死求生

除了兵力懸殊，防禦成本也對烏克蘭造成極大負荷。前線軍官透露，為了擊殺一名敵軍，烏方平均需耗費高達5000至6000美元（約新台幣15.7萬至19萬元）的彈藥與無人機成本。在殘酷的絞肉機戰場中，烏軍士兵甚至必須在半毀且燃燒的壕溝中，藉由「裝死」來騙過盤旋的敵方無人機，以換取一線生機。

目前札波羅熱州已有超過70%的領土遭俄軍佔領，但首府扎波羅熱市仍由烏克蘭堅守。軍方分析警告，倘若前線村莊失守，戰線將直接逼近市區；由於該城市缺乏可容納大量平民的地下鐵系統作為防空避難所，百萬居民完全沒有足夠時間躲避砲火，將淪為無人機與火砲的直接標靶。

