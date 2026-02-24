唱衰房市也不行！中國知名網紅「一路向北」 抖音帳號遭永久封禁

擁有百萬粉絲的中國資深房地產部落客「一路往北」（北哥）。（擷取自「一路向北」抖音影片）

根據「李老師不是你老師」等海外及中國國內多個社群媒體帳號披露，擁有百萬粉絲的中國資深房地產部落客「一路往北」（北哥）的抖音帳號，大年初一遭永久封禁，抖音尚未公布具體違規原因，但外界普遍推測，「一路向北」的言論涉及「唱衰經濟與房市」，強化負面預期，觸及社群平台對經濟類內容的管控界線。

「一路往北」長期以深度唱空中國房市著稱，在多期影片中直言房價將持續下跌、中古屋掛牌量將繼續增加，各行業盈利空間縮小，普通人賺錢越來越難，並多次公開建議粉絲「去房產化」，主張未來更具價值的是現金而非房產。

中國房地產市場低迷不振，從去年秋季以來，官方已勒令社群平台加強言論控管。中國國家網信辦上海分局去年12月2日發布聲明指出，在不到3週的時間內，社群平台小紅書和嗶哩嗶哩，在1次針對規範網路房地產內容的「特別行動」中，共刪除了超過4萬則貼文。小紅書和嗶哩嗶哩也處置了超過7萬個違反規定的房地產相關帳號。

北京市住房和城鄉建設委員會去年12月17日指出，多部門對抖音、小紅書等社群平台進行約談，平台已自查清理1.7萬多條訊息。

遼寧省黃姓網友接受《大紀元時報》訪問表示，「一路往北」抖音帳號被封禁事件本身，比該博主的觀點更值得關注，「最近幾個月，我們發現在網上發帖議論房價下跌、餐廳關門、店鋪停業的影片少了很多。我算了一下，超過九成五，明顯是被平台禁播。有些博主繞彎子唱空房地產、房價，都能被精準識別，我現在也不說了」。

河南省陳姓律師受訪也說，唱多與唱空都是市場討論的一部分，如果一種觀點僅因「悲觀」而被排除出公共討論空間，這對老百姓或者消費者來說都是不公平的，因為想買房子的人需要看到非官方媒體的評論，了解真實的市場價格。無論你唱好還是唱衰，在網上展示的是觀點，看的人自然會做出判斷。

不少中國網友留言表示，「房價跌是事實，說出來帳號就被封禁？」、「市場本來就有漲有跌，為什麼只能允許唱多的聲音存在？」部分網友認為，社群平台對經濟類言論進行選擇性審核，甚至封禁帳號，但封不住現實的慘狀。

中國國家統計局公布的數據顯示，1月70大城市房價年跌3.3%，跌幅較去年12月的3%進一步擴大。與此同時，百大房企銷售額年跌18.9%。房價與銷售額雙雙下跌，顯示中國房市繼續向下沉淪。

