AI軍工版圖洗牌 馬斯克Grok進入五角大廈機密系統

美國五角大廈近日與馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智慧公司xAI達成協議，允許其模型Grok用於美軍機密層級的系統。此舉正值國防部與另一家AI公司就「使用範圍與安全限制」出現路線分歧之際，也讓軍方的AI供應鏈布局出現重大變化。

根據美國新聞網站《Axios》報導，獲准進入機密系統的AI模型，主要被軍方用於處理龐大的情資整合與戰場資料分析輔助。在此之前，Anthropic的Claude是美軍在該機密層級目前核心使用的模型之一。由於xAI同意了五角大廈要求的「所有合法用途」使用標準，促成了此次合作，讓Grok正式成為國防部機密情報作業的支援工具。

安全限制成分歧 國防部施壓要求調整

這項合作也突顯了五角大廈對AI軍事用途彈性的堅持。由於Anthropic拒絕將系統開放於大規模監控或全自動武器開發，堅守安全底線，引發雙方路線摩擦。國防部官員透露，高層將在會談中明確要求對方調整使用限制，並揚言若無法配合軍方需求，可能將其列為「供應鏈風險」以尋求替代方案。

為確保軍事決策輔助工具不受干擾，五角大廈正積極擴大合作名單。除了引進xAI，美軍也正與Google及OpenAI等科技巨頭持續洽談，評估將其模型引入機密軍事網絡的可行性。此一要求「所有合法用途」的政策走向，勢必將牽動軍方未來的AI供應鏈布局，也考驗各家科技大廠在倫理規範與國防合約間的取捨。

