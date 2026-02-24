台灣女孩楊立微登《英國達人秀》玩火！評審表情成另一亮點

台灣特技表演者楊立微登上《英國達人秀》，獻上一套高難度火焰雜耍秀。（圖翻攝自臉書粉專：楊立微 Liwei）

全球知名的選秀節目《英國達人秀》（Britain's Got Talent），開播19個年頭捧紅不少素人。台灣特技表演者楊立微，近日登上《英國達人秀》第19季舞台，獻上一套高難度火焰雜耍秀，過程中讓評審個個驚訝得合不上嘴，表演結束後全場起立鼓掌，為這位來自台灣的女孩熱烈歡呼。

現在32歲的楊立微近日登上《英國達人秀》，介紹自己來自台灣，表示希望自己的表演能夠成功，並獲得在英國君主和皇室成員面前表演。表演開始時，協助者抱來一只大缸和火炬，楊立微在大缸內部點火，接著她躺了下來，用雙腳頂起燃燒著熊熊火焰的火缸，來了一套絢麗的火焰雜技。這還沒完，楊立微又加大難度，協助者搬來一張沉重的大桌子，楊立微在桌腳點上火舌，桌腳瞬時成了4道火柱，楊立微視重量和猛烈火勢於無物，用驚人「足技」把玩起火桌，最終完成了整套完美的表演。

過程中，全場觀眾驚呼連連，4位評審一度驚訝到張大嘴巴合不起來，為楊立微捏了把冷汗。表演結束後，全場包括評審都起立鼓掌歡呼，並給楊立微全票通過晉級；以對參賽者發表「刻薄」評論聞名的賽門（Simon Cowell）更是驚呼「Wow！my God！」，並給楊立微一個大拇指，直言「這是今天最像樣的表演，感謝老天讓我遇見妳，這表演真的太棒了！我從來、從來、從來沒有看過這樣的演出！」

楊立微昨天（23日）在個人粉專分享節目片段，並透露當下心境，「開演前我都會深呼吸，那是讓我喚醒全身感官的小儀式。當我將火焰放上我的雙腳，這是我的世界最安靜的時刻，我必須凝神屏息，讓每一次眨眼都鎖定在同一個專注點。在那一刻，我告訴自己：『就照這20年來的練習一樣，不能有任何閃失，因為這是我的舞台。』」

楊立微接著說：「如果問我，人生送我最驕傲的禮物是什麼？我想是從小被老師教導那份不服輸的意志力。為了站上世界的舞台，背後是無數個安靜到只剩下心跳聲的練習。在那張表演桌上，我常一躺就是兩、三個小時，直到手腳末端冰冷到刺慢慢變得麻木。這份堅持，是我對舞台最敬畏的承諾。這一次，我帶著從未嘗試過的勇氣，站上了《英國達人秀》的舞台。這不只是一場表演，更是我這麼多年來所有努力的燃燒。身為一個來自台灣的藝術家，我好渴望能一直精進、一直突破極限，讓世界看見這份屬於台灣女孩的執著。」

最後楊立微表示，「表演者的路好長好長，我的夢想是希望能在屬於自己的舞台上做一輩子的表演，未來不管是40歲50歲甚至是99歲，我都會把自己當下最美最快樂的笑容送給世界。接下來我還會去探索更高更多世界更多舞台謝謝在台灣的大家對我說的每一句鼓勵與支持，都會化作我為下一次出發最堅強的後盾。一起看著我這雙腿到底能走多久，走多遠。」貼文曝光後，吸引數萬人讚爆。

4位評審觀賞楊立微表演時驚掉下巴，一度為楊立微捏了把冷汗。（圖翻攝自臉書粉專：楊立微 Liwei）

最終楊立微完美完成表演，並獲得全場掌聲和全票晉級。（圖翻攝自臉書粉專：楊立微 Liwei）

