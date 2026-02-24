為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本JR月台1女子失控 當眾持刀砍傷男乘客手掌

    2026/02/24 17:21 即時新聞／綜合報導
    日本神奈川縣今（24）日下午發生一起持刀傷人事件，1名女子在JR川崎車站月台內，突然揮舞美工刀攻擊另1名男性乘客。（圖擷取自「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）

    日本神奈川縣今（24）日下午發生一起持刀傷人事件，1名女子在JR川崎車站月台內，突然揮舞美工刀攻擊另1名男性乘客。（圖擷取自「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）

    日本神奈川縣今（24）日下午發生一起持刀傷人事件，1名女子在JR川崎車站月台內，突然揮舞美工刀攻擊另1名男性乘客，導致對方手掌流血，所幸並無生命危險。警方獲報立即到場制伏失控女子，目前正在調查事發經過。

    綜合日媒報導，案發地點位於神奈川縣川崎市的JR川崎車站，警方在日本當地時間下午3點30分（台灣時間下午2點30分）接獲民眾報案，表示有人在車站「揮舞刀械」。當警方趕抵現場後，在月台發現1名女子手持美工刀，朝1名40多歲的男子發動攻擊，導致對方手掌當場被割傷流血，為此警方迅速上前壓制女子並將其逮捕。

    報導指出，受害男子被割傷的手掌經緊急處理後並無生命危險，攻擊女子已被依傷害罪嫌移送偵辦。警方透露，這起事件並非隨機攻擊，根據辦案人員初步調查，2人在案發前曾同乘一班電車，疑似在車廂內就發生過口角或肢體衝突，目前正在進一步調查雙方衝突的原因。

