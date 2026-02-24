俄烏戰爭4週年 柏林納粹地堡博物館烏戰常設展揭幕

23日拍攝的畫面顯示，德國的「柏林故事地堡」博物館的烏戰常設展中展出已爆裂的手榴彈的殘骸。（法新社）

俄羅斯全面入侵烏克蘭24日滿4年，德國私人博物館「柏林故事地堡」（Berlin Story Bunker）的烏克蘭戰爭常設展當天開展，藉此鼓勵世人繼續支持烏克蘭。

「柏林故事地堡」設於1943年二戰時期建造的納粹防空洞，這場永久性烏戰展收藏有從前線帶回來的武器和其他物品，以及戰爭證詞。該博物館館長吉貝爾（Wieland Giebel）說，該展出的目的，在於提高公眾對俄烏戰爭的「物理現實」的認識。

烏戰展還被納入以納粹主義與從1945年至今的德國為主的常設展覽中。吉貝爾說，造訪德國的遊客無法真正想像戰爭的樣貌，而該博物館想讓大家親眼看看。

在館內的烏戰展區，約20架俄國無人機的殘骸從天花板垂吊而下，下方是1輛被炸彈炸空的汽車；這輛車是從烏南城市赫爾松（Kherson）搬運過來，赫爾松曾遭俄國占領後又被烏克蘭奪回，如今仍持續受俄軍砲火襲擊。

個人證詞則意在讓來看展的德國人與烏戰產生共鳴，像是引用納粹大屠殺倖存者、烏南敖德薩地區猶太人協會主席史瓦茲曼（Roman Schwarzman）的話：「（納粹頭子）希特勒想殺我，因為我是猶太人；（俄羅斯總統）普廷想殺我，因為我是烏克蘭人。」

「柏林故事地堡」此前也曾舉行烏戰相關展覽，即在烏戰爆發1週年時把1輛來自基輔郊區的坦克殘骸，拖到柏林的俄羅斯大使館前，就此聲名大噪。

在開展前1天23日的記者會上，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）對德國在「軍事、政治與文化上支持」烏克蘭，表示歡迎；她強調，此等支持至關重要，因為「烏克蘭是歐洲之盾」。

德國「柏林故事地堡」博物館的烏克蘭戰爭展區入口。（法新社）

