    國際

    川普3/31至4/2訪中 中國外交部不予證實

    2026/02/24 16:56 中央社
    白宮官員日前表示，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，中國外交部不予證實。（路透社資料照）

    白宮官員日前表示，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，中國外交部不予證實。（路透社資料照）

    針對白宮官員日前向外媒表示，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，中國外交部發言人毛寧今天說，中美雙方就川普訪中事宜「保持著溝通」，但關於上述具體問題，中方目前「沒有可以提供的信息」。

    中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，毛寧在外媒提問時，作上述表示。她並強調，「元首外交」對中美關係發揮著「不可替代的戰略引領作用」。

    美東時間20日，一名白宮官員向法新社證實，川普（Donald Trump）將於3月31日至4月2日訪問中國。

    在此之前，川普19日在華府對到訪的外國領袖談及訪中之行時說，「那將會非常轟動」，必須舉辦中國史上及「你所見過最盛大的場面」。

    路透社報導，川普這次訪中的關鍵議題之一，為美中是否延長貿易休戰協議，這項協議使兩國避免進一步提高關稅。然而，在美國最高法院日前裁決「對等關稅」無效後，目前尚不清楚川普是否會恢復對中國進口商品課徵關稅，以及將依據何種法律權限課徵。

