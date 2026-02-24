軍事、戰略、經濟皆遭打擊！ 馬克宏：俄羅斯面臨「三重失敗」

法國總統馬克宏今（24）日表示，俄羅斯總統普廷對烏克蘭發動戰爭的舉動，令俄羅斯面臨軍事、戰略和經濟上的三重失敗。（路透）

法國總統馬克宏今（24）日表示，俄羅斯總統普廷對烏克蘭發動戰爭的舉動，令俄羅斯面臨軍事、戰略和經濟上的「三重失敗」，以紀念烏克蘭抵禦俄羅斯侵略4週年。

根據《法新社》報導，馬克宏24日指出，俄羅斯已為戰爭付出巨大軍事代價，超過120萬俄羅斯人傷亡，這是自二戰後俄羅斯戰鬥傷亡人數最多的一次。

請繼續往下閱讀...

馬克宏聲稱，馬克宏說俄烏衝突也加強了北約的擴張和歐洲的團結，而俄羅斯策略本是削弱北約和歐洲，這暴露了舊時代帝國主義的脆弱性。

馬克宏承諾，將會繼續支持烏克蘭，對俄羅斯實施更多制裁。

馬克宏強調，俄羅斯人總有一天會意識到以他們的名義犯下的罪行有多麼嚴重，他們所援引的藉口多麼荒謬，和俄烏衝突對俄羅斯造成多強烈的毀滅性影響。

馬克宏表示，烏克蘭在抵禦侵略期間經歷許多磨難，但仍努力進行抵抗。他說「4年來無數生命被摧毀，暴力、強姦、酷刑、戰爭罪行和恐怖主義橫行，可烏克蘭始終堅守陣地，頑強抵抗。」

馬克宏指出，歐洲要提供烏克蘭更多支持，這樣才能讓烏克蘭堅持下去，和讓俄羅斯明白時間對它不利。他補充「那些以為可以指望我們已疲憊不堪的人錯了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法