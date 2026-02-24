為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普國情咨文演說前夕民調 55％美國人認為國家走偏

    2026/02/24 16:05 編譯孫宇青／綜合報導
    民調顯示，55％美國民眾認為國家在川普帶領下方向錯誤。（彭博）

    美國總統川普準備在美東時間24日晚間9時（台灣25日上午10時）赴聯邦眾議院議事廳，向國會聯席會議發表第2任期的首次國情咨文演說。然而，美國一份媒體與學術機構聯合民調顯示，逾半數美國民眾認為，川普正將美國引至錯誤方向。

    《衛報》23日報導，美國國家公共電台（NPR）、美國公共電視網（PBS News）與馬里斯特學院民意研究所（Marist Institute for Public Opinion）在1月27日至30日進行的民調顯示，55%的美國成年人認為川普正在讓國家變得更糟，這個比例比川普第一個總統任期同期多出13%，也比去年4月增加4％。

    不出所料，美國民眾對川普的支持度有明顯的黨派分歧。90％的民主黨人認為，國家狀況比1年前更糟，但82%的共和黨人則認為情況有所改善。

    在川普第二任期的第一年，民眾對民主政體的信心也有所下降。2025年3月，43%的美國成年人表示他們同意「總統、國會和法院之間權力制衡的體系運作良好」，但在最新調查中，只有32%的人持相同觀點。

    民調機構皮尤研究中心1月進行的調查也發現，川普第二任期的舉措並不受歡迎，只有27%的美國成年人表示支持他全部或大部分的政策和計畫。在共和黨人當中，川普的支持度也有所下降。2025年2月，75%的共和黨人或傾向共和黨的選民認為，川普具備勝任總統職位所需的心理素質，但到今年1月，此一比例下降到66%。

    同期，認為川普在任期間行為合乎道德的共和黨人比例也從55%下降到42%。

