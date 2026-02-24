《衛報》：川普是否下令空襲伊朗 取決於「這2人」

庫希納（左）與魏科夫（中）代表川普斡旋結束加薩、烏俄等衝突，也代表川普與伊朗談判核協議。圖右為阿曼外長阿布塞迪。（路透）

美國可能在近日對伊朗發起精準打擊，未來數月不排除更大規模行動，令外界繃緊神經。英國《衛報》23日獨家引述消息人士披露，川普是否下令對伊朗發動空襲，取決為特使魏科夫和女婿庫希納的判斷。

知情人士透露，川普尚未就任何對伊軍事行動做出最終決定，但這個決定部分取決於負責與伊朗進行談判的中東特使魏科夫和女婿庫希納，兩人準備在26日與德黑蘭當局在瑞士日內瓦談判，而他們對於德黑蘭是否有意達成協議、放棄核武生產能力的判斷，對川普的決策有深遠影響。

如果無法達成協議，川普已告知顧問，他正在考慮進行有限的空襲，以向德黑蘭施壓；如果仍無法達成協議，則將發動更大規模的襲擊，以迫使伊朗最高領袖哈米尼政權更迭。

川普近期多次聽取有關對伊軍事選項的簡報，最近一次是18日在白宮戰情室舉行，主要參與者包括包括副總統范斯、國務卿魯比歐、中央情報局（CIA）局長雷克里夫、戰爭部長赫格塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩、白宮幕僚長威爾斯及國家情報首長加巴德。

范斯就空襲的正反兩方面都提出論點，但他一直就潛在風險向凱恩施壓，後者曾向川普保證抓捕委內瑞拉總統馬杜羅成功機會大，但對襲擊伊朗態度較為保留，主要擔憂集中在反彈道飛彈系統的儲備不足。去年6月川普下令轟炸伊朗核設施後，美國發射30枚「愛國者」飛彈攔截伊朗反擊，這是美國史上單次使用這類飛彈的最大規模。

當時的反擊規模有限，但這次，德黑蘭矢言要對美國的任何攻擊進行最猛烈的報復，最高領袖哈米尼還警告，伊朗有能力擊沉1艘美國軍艦。

1位知情人士透露，凱恩在五角大廈內部表達擔憂的程度，比他向川普報告情況時更加直言不諱。官員私下猜測，這是為了避免給人留下支持某種特定行動方案的印象。

美國政府內部也存在一些疑慮，即空襲是否足以迫使德黑蘭達成協議，甚至能否導致哈米尼及神學政權下台。為此，美國政府官員也探討避免軍事衝突的潛在途徑，方案之一是允許伊朗保留有限的鈾濃縮能力，但僅限於醫療研究、治療或其他民用能源用途。

