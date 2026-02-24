為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    登西藏庫拉崗日雪山失聯 中國女靠「這2物」撿回一命

    2026/02/24 17:38 即時新聞／綜合報導
    中國一名女子在西藏登山過程中失聯，利用牛糞與衛生棉保暖，得以在嚴寒天氣中奇蹟生還。（擷取自微博）

    西藏山南地區的庫拉崗日雪山，海拔7500多公尺，被譽為藏中「四大神山」之一。近日一名中國女子在登山途中遭遇暴雪，與團體失聯超過一天。然而，她在極度低溫的惡劣環境下，靠著冷靜頭腦與極強的求生意識，利用牛糞與衛生棉奇蹟保命。

    綜合中媒報導，該名女遊客於22日跟團登山，因突發暴雪與隊伍失散。當地民宿老闆發現她遲遲未下山領取身分證，隨即通報。當地政府、警方與村民展開大規模通宵搜救，頂著漫天大雪翻山越嶺。

    直到23日中午，搜救人員終於透過腳印，在一處牛棚內發現女子。令人佩服的是，她在失聯期間並未盲目亂衝，而是冷靜尋找遮蔽物，利用牛棚內的牛糞堵住通風口，以抵禦刺骨風雪，並將衛生棉包裹雙腳進行保暖。

    救援人員感嘆，在這種能見度低且氣溫極低的環境下，能活下來簡直是奇蹟。女子被尋獲時身體狀況良好，甚至能以笑容面對救難小組，但也對引發大規模搜救感到自責，目前已與旅遊公司共同負擔3萬元人民幣（約新台幣13.6萬元）的搜救費用。當地景區在短暫封山確保安全後，現已重新開放。

