國家快被打殘？烏克蘭爆能源危機 重建費狂飆17兆

烏克蘭基礎設施頻遭轟炸引發嚴重能源危機，首都基輔居民在斷電期間，前往政府設立的人道援助站領取熱食。（路透）

4年戰火未歇，烏克蘭付出的代價正變得越來越沉重。當歐洲領袖齊聚基輔展現團結聲援時，這個國家卻同時陷入嚴冬斷電與天價重建的雙重壓力。高達5580億美元（約新台幣17.5兆元）的重建成本，徹底凸顯這場戰爭對烏克蘭造成的毀滅性後果。

根據《法新社》報導，歐洲聯盟執行委員會主席馮德賴恩（Ursula von der Leyen）於週二抵達基輔，這也是她自開戰以來的第10度造訪。她強調歐洲將在財政、軍事以及「這個嚴酷的冬天」堅定與烏克蘭站在一起。然而政治聲援難以立即緩解民生困境，俄軍持續轟炸民用區與基礎設施，導致烏克蘭爆發開戰以來最嚴重的能源危機，讓寒冬成為人民的第二戰場。

這場長達4年的消耗戰，讓原本就是歐洲最貧窮國家之一的烏克蘭雪上加霜。根據世界銀行、歐盟與聯合國週一發布的聯合報告估計，烏克蘭未來10年的重建成本高達5580億美元。面對此一天文數字，烏克蘭總統澤倫斯基仍堅守底線，要求華府必須先提供安全保證，才可能與俄羅斯討論包含領土在內的妥協方案。

在外交談判陷入泥淖之際，俄羅斯不僅拒絕烏克蘭提出「停火後部署歐洲軍隊」的提案，總統普廷更屢次警告若外交途徑失敗將繼續訴諸武力。普廷堅稱出兵是為了防範烏克蘭加入北約（NATO）帶來的安全威脅。

對此澤倫斯基在接受英國廣播公司（BBC）專訪時反擊，直指普廷的野心已形同發動第三次世界大戰，意圖改變全球的生活方式。

