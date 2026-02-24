為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    俄國情報單位調查Telegram創辦人度洛夫 暗指協助恐怖活動

    2026/02/24 15:16 編譯張沛元／綜合報導
    即時通訊應用程式Telegram創辦人度洛夫在俄國遭到調查。（法新社）

    俄羅斯官方報紙《俄羅斯日報》（Rossiyskaya Gazeta）引述負責國內情報安全的「俄羅斯聯邦安全局」（Federal Security Service，FSB）的消息報導，俄國正在對即時通訊應用程式Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）展開調查，此為1起「協助恐怖活動」的刑事案的一部分。

    目前無法立即聯繫到度洛夫對此報導置評。但Telegram近日否認俄國的一系列指控，包括該應用程式是犯罪活動溫床，以及已遭西方與烏克蘭情報機構滲透。

    《俄羅斯日報》在1篇據稱「根據來自FSB的材料」撰寫的報導中說：「Telegram負責人度洛夫的行為，目前正因做為被俄羅斯刑法第205.1條第1.1款（協助恐怖活動）定義為犯罪的1起刑事案的一部分，遭到調查。」

    Telegram並未回覆路透的置評要求。

    據稱全球有超過10億名用戶的Telegram在俄羅斯大受歡迎，但卻被俄國國家通訊監管機構以未能移除極端主義內容為由設限。

    2024年，俄羅斯出生的度洛夫曾因涉及當局對在Telegram上的兒少色情影像、販毒與詐欺交易等犯行的調查，在法國被捕。

