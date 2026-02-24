俄烏衝突4週年！馮德萊恩訪基輔 澤倫斯基稱挫敗普廷軍事目標

俄烏衝突在今（24）日滿4週年，歐盟執委會主席馮德萊恩（右）訪問烏克蘭首都基輔表達支持。（擷自X@vonderleyen）

俄烏衝突在今（24）日迎來4週年，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訪問烏克蘭首都基輔表達支持，烏克蘭總統澤倫斯基也稱烏克蘭成功守護好自己，挫敗俄羅斯的軍事目標。

根據《法新社》報導，馮德萊恩24日訪問基輔，以紀念歷史性時刻。她在社群媒體上表示，這是自己在俄烏戰爭爆發後第十次訪問烏克蘭，旨在重申歐洲「堅定不移地與烏克蘭站在一起，並在經濟、軍事方面提供支持」。

請繼續往下閱讀...

馮德萊恩強調，歐洲向烏克蘭人民和侵略者發出明確訊息，即烏克蘭恢復和平之前絕不妥協。

預計馮德萊恩將參加俄烏衝突4週年紀念儀式，並參觀1處被俄羅斯空襲損毀的烏克蘭能源設施，之後會見烏克蘭總統澤連斯基。

另外烏克蘭總統澤倫斯基同日發表視訊演說，強調俄羅斯未達到其軍事目標，且烏克蘭已準備好竭盡全力確保牢固持久的和平。

澤倫斯基說「普廷沒有實現他的目標，他沒有擊垮烏克蘭人民，沒有贏得這場戰爭。我們保住了烏克蘭，接下來將竭盡全力實現和平，並確保正義得到伸張。」

In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen （@vonderleyen） February 24, 2026

俄烏衝突在今（24）日滿4週年。烏克蘭總統澤倫斯基稱烏克蘭守護好自己，挫敗俄羅斯的軍事目標。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法