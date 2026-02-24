俄烏衝突4週年！馮德萊恩訪基輔 澤倫斯基稱挫敗普廷軍事目標

俄烏衝突4週年！馮德萊恩訪基輔 澤倫斯基稱挫敗普廷軍事目標2026/02/24 16:23 編譯謝宜哲／綜合報導
俄烏衝突在今（24）日滿4週年，歐盟執委會主席馮德萊恩（右）訪問烏克蘭首都基輔表達支持。（擷自X@vonderleyen）
俄烏衝突在今（24）日迎來4週年，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訪問烏克蘭首都基輔表達支持，烏克蘭總統澤倫斯基也稱烏克蘭成功守護好自己，挫敗俄羅斯的軍事目標。
根據《法新社》報導，馮德萊恩24日訪問基輔，以紀念歷史性時刻。她在社群媒體上表示，這是自己在俄烏戰爭爆發後第十次訪問烏克蘭，旨在重申歐洲「堅定不移地與烏克蘭站在一起，並在經濟、軍事方面提供支持」。
馮德萊恩強調，歐洲向烏克蘭人民和侵略者發出明確訊息，即烏克蘭恢復和平之前絕不妥協。
預計馮德萊恩將參加俄烏衝突4週年紀念儀式，並參觀1處被俄羅斯空襲損毀的烏克蘭能源設施，之後會見烏克蘭總統澤連斯基。
另外烏克蘭總統澤倫斯基同日發表視訊演說，強調俄羅斯未達到其軍事目標，且烏克蘭已準備好竭盡全力確保牢固持久的和平。
澤倫斯基說「普廷沒有實現他的目標，他沒有擊垮烏克蘭人民，沒有贏得這場戰爭。我們保住了烏克蘭，接下來將竭盡全力實現和平，並確保正義得到伸張。」
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.— Ursula von der Leyen （@vonderleyen） February 24, 2026
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16
俄烏衝突在今（24）日滿4週年。烏克蘭總統澤倫斯基稱烏克蘭守護好自己，挫敗俄羅斯的軍事目標。（歐新社）