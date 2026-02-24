涉洩密給艾普斯坦遭逮！英國擬下重手修法 拔除安德魯王位繼承權

安德魯因涉嫌洩密遭警方逮捕，英國政府正評估修法拔除其王位繼承權。（美聯社檔案照）

英國國王查爾斯三世（King Charles III）胞弟安德魯﹒蒙巴頓—溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor），因涉嫌洩密遭到警方逮捕，如今恐將徹底失去王室地位。英國政府近日罕見鬆口，正評估是否修法將目前排在第八順位的安德魯，正式從王位繼承名單中除名。若此案成真，將是英國近90年來最罕見的王室繼承順位重大調整。

根據美聯社）報導，這波修法討論源於安德魯近期因涉嫌公職人員行為不當遭到警方逮捕。最新公開的文件顯示，安德魯被控在擔任英國貿易特使期間，向已故淫魔富商艾普斯坦洩漏機密貿易資訊。雖然安德魯在偵訊後暫獲釋放，但英國首相施凱爾（Keir Starmer）政府表態，不排除採取進一步行動處理其繼承權問題。

請繼續往下閱讀...

繼承權牽一髮動全身 十餘國點頭才算數

要將一名成員剔除順位並非易事，必須經由國會通過法律程序，這意味著需要各黨派的廣泛支持。更困難的是，由於英王同時也是澳洲、加拿大等14個大英國協國家的元首，任何改動都必須徵得這些國家的同意。目前澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）已率先致函支持這項計畫，強調澳洲對嚴重指控高度重視。

目前安德魯在繼承順位上排在第八，緊隨在哈利王子的兩名子女之後。儘管查爾斯三世尚未公開表態，但白金漢宮消息人士指出，王室成員將「絕不會阻礙」國會的決定。王室目前強調，法律必須落實調查，而查爾斯三世與家人將繼續致力於履行對公眾的服務義務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法