五角大廈「披薩指數」成軍事風向球 美防長：我要亂訂一波

美國防部長赫格塞斯表示，他們知道這個專門追蹤五角大廈披薩訂單數指數，他笑說想在某晚隨機大量訂披薩來擾亂這個指數。（美聯社）

「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）被外界視為美軍疑似有大動作前夕的指標；對此，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，他們知道這個專門追蹤五角大廈披薩訂單數指數，他笑說想在某晚隨機大量訂披薩來擾亂這個指數。

綜合美國媒體報導，美國防部長赫格塞斯受訪時指出，他知道「五角大廈披薩指數」，他強調國防官員對這類公開來源情報（open source information）非常清楚。赫格塞斯表示：「『午夜之錘』之所以成功，是因為我們了解公開來源資訊，也掌握機密手段，知道外界如何利用此事來觀察軍事動向。在敏感層面上，我們能控制很多事情。」

赫格塞斯笑稱：「我甚至想過，隨機在某些晚上大量訂披薩，來讓搞亂外界。如果某個週五晚上你看到多筆達美樂（Domino’s）訂單，那可能只是我在手機App上下單，讓整個系統混亂一下。」

「五角大廈披薩指數」帳號創立於2024年8月，不過早在1980年就有人透過披薩訂單追蹤軍事動向，由於大量披薩訂單往往意味著五角大廈可能加班，被視為重大軍事行動徵兆。1990年8月1日晚間，中央情報局（CIA）一晚訂了21個披薩，創下當時單晚紀錄。數小時後，伊拉克軍隊入侵科威特，波斯灣戰爭隨即爆發。

