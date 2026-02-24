為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    五角大廈「披薩指數」成軍事風向球 美防長：我要亂訂一波

    2026/02/24 14:28 即時新聞／綜合報導
    美國防部長赫格塞斯表示，他們知道這個專門追蹤五角大廈披薩訂單數指數，他笑說想在某晚隨機大量訂披薩來擾亂這個指數。（美聯社）

    美國防部長赫格塞斯表示，他們知道這個專門追蹤五角大廈披薩訂單數指數，他笑說想在某晚隨機大量訂披薩來擾亂這個指數。（美聯社）

    「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）被外界視為美軍疑似有大動作前夕的指標；對此，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，他們知道這個專門追蹤五角大廈披薩訂單數指數，他笑說想在某晚隨機大量訂披薩來擾亂這個指數。

    綜合美國媒體報導，美國防部長赫格塞斯受訪時指出，他知道「五角大廈披薩指數」，他強調國防官員對這類公開來源情報（open source information）非常清楚。赫格塞斯表示：「『午夜之錘』之所以成功，是因為我們了解公開來源資訊，也掌握機密手段，知道外界如何利用此事來觀察軍事動向。在敏感層面上，我們能控制很多事情。」

    赫格塞斯笑稱：「我甚至想過，隨機在某些晚上大量訂披薩，來讓搞亂外界。如果某個週五晚上你看到多筆達美樂（Domino’s）訂單，那可能只是我在手機App上下單，讓整個系統混亂一下。」

    「五角大廈披薩指數」帳號創立於2024年8月，不過早在1980年就有人透過披薩訂單追蹤軍事動向，由於大量披薩訂單往往意味著五角大廈可能加班，被視為重大軍事行動徵兆。1990年8月1日晚間，中央情報局（CIA）一晚訂了21個披薩，創下當時單晚紀錄。數小時後，伊拉克軍隊入侵科威特，波斯灣戰爭隨即爆發。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播