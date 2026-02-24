不再等待俄烏停火！強生籲立即向烏克蘭派遣非戰鬥部隊

英國前首相強生近日表示，英國及其歐洲盟友應立即向烏克蘭部署非戰鬥部隊。（美聯社）

英國前首相強生（Boris Johnson）近日表示，英國及其歐洲盟友應立即向烏克蘭部署非戰鬥部隊，以向俄羅斯總統普廷表明，西方國家對烏克蘭的自由和獨立有著切實承諾。

根據《美聯社》報導，在俄羅斯全面入侵烏克蘭4週年前夕，強生接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，和平部隊應被派往烏克蘭和平地區，承擔非戰鬥任務。

強生說「如果我們願意在停火框架下這樣做，且停火無疑會將所有主動權和權力都交給普廷，那麼為什麼不現在就行動呢？我們應該向那裡派遣和平地面部隊，以示我們對自由、獨立的烏克蘭的支持，這種支持是符合憲法的。」

如果強生的提議被採納，這將標誌著英國及其盟友政策的重大轉變。雖然英國領導的「自願者聯盟」（coalition of the willing）正制定向烏克蘭派遣部隊的計劃，但此類部署只有在達成停火協議後才會進行，其目的在於維護停火協議的執行。

西方軍事策劃者一直避免公開討論此類行動，因為他們擔心俄羅斯會將其視為衝突升級。普廷曾拒絕了西方提出的在烏克蘭部署維和部隊的提議，強調任何部署到烏克蘭的部隊都將成為「合法目標」。

對此強生主張，普廷不應該對烏克蘭及其盟友發號施令，「關鍵在於烏克蘭是否是自由國家。如果烏克蘭像普廷希望的那樣，成為俄羅斯的附庸國，那麼誰能進入烏克蘭就由普廷來決定。如果不是這樣，那就得看烏克蘭人的決定了。」

當被記者問及強生言論看法時，英國國防部稱政府正繼續與「自願聯盟」合作，為停火後向烏克蘭部署軍隊做好準備。

英國國防部在聲明中表示，由英國領導的多國部隊將確保烏克蘭的長期和平。敵對行動結束後，英國將派遣部隊前往烏克蘭。

