    國際

    高速公路隧道火燒車伴巨響！民眾棄車集體逃亡「鞋都來不及穿」

    2026/02/24 13:50 即時新聞／綜合報導
    中國京昆高速公路廣陝段古家山隧道23日突傳火警，嚇得大批民眾紛紛棄車逃命。（圖擷取自X帳號@EndeChenX）

    中國京昆高速公路廣陝段古家山隧道23日突傳火警，嚇得大批民眾紛紛棄車逃命。（圖擷取自X帳號@EndeChenX）

    中國北京－昆明高速公路廣陝段古家山隧道昨天（23日）驚傳火警，同時伴隨數聲巨響，事發時隧道內塞滿車潮，濃煙滾滾，大批民眾嚇得紛紛棄車狂奔逃命。四川公安稍晚對此通報，稱是「貨車自燃」，無人傷亡。

    綜合中媒報導，一名劉姓目擊者表示，他所在起火貨車後面幾輛車的位置，「剛開始是聽到3聲巨響，隨後感覺隧道震了起來，車子都有點搖晃，推測是爆胎發出的聲音。」

    劉姓目擊者說，由於不知道什麼情況，且害怕發生爆炸，他馬上就下車逃生，「隧道約2000米（2公里）長，跑出隧道口後看到消防已經到達現場。」他透露，受事件影響「隧道裡堵塞倒車發生了很多起追尾（追撞），我的車也撞到了，但都不嚴重，大過年的大家最後都決定自行處理。」

    據網傳影片顯示，當時許多車輛突然停車，喇叭聲狂響，民眾陸續下車詢問發生什麼事，隨後拚命往隧道出口方向跑去。另有先開車離開隧道的民眾描述，看到濃煙來不及多想，一腳油門衝過去，剛出隧道，後面就「轟」的一聲，差點被封在裡面。

    有民眾脫困後直播報平安，稱事發時連鞋子都來不及穿，就抱著孩子就往外衝，幸好在等待救援過程中遇到好心人給她拖鞋和浴巾。

    四川高速公安二分局發布通報稱，當天10時50分許，京昆高速公路1483公里路段古家山隧道內（出川方向）一輛裝載水果的貨運車輛發生自燃。接警後，公安、消防、應急等部門迅速趕赴現場救援，無人員傷亡。車輛自燃原因調查中。

    中國京昆高速公路古家山隧道內23日突傳火警，大批警消到場救援。（擷取自微博）

    中國京昆高速公路古家山隧道內23日突傳火警，大批警消到場救援。（擷取自微博）

