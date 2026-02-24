為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊凡卡公公惹毛巴黎！川普親家拒見法外長 遭法國「降級」外交封殺

    2026/02/24 12:57 編譯陳成良／綜合報導
    美國駐法大使、川普親家查爾斯．庫許納（Charles Kushner），因未出席法國外交部的召見說明，引發巴黎當局強烈不滿，並宣布限制其接觸政府高層之權限。（法新社檔案照）

    美國駐法大使、同時也是總統川普親家的查爾斯．庫許納（Charles Kushne，下稱老庫許納），因未出席法國外交部的召見說明，引發巴黎當局強烈不滿。法方於週一宣布，將限制庫許納直接接觸政府部長級官員的權限。這起事件標誌著川普政府與法國之間，因「干預內政」疑雲導致的外交摩擦再度升級。

    伊凡卡公公避而不見 法方怒撤官員接觸權

    根據法新社報導，老庫許納是川普女婿庫許納（Jared Kushner）的父親。法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）原定召見老庫許納，要求他解釋美方對法國極右翼活動家遇害事件的評論，但庫許納僅以「個人行程」為由缺席，僅派出一名資深官員代為出席。法方隨後發聲明痛批，老庫許納顯然未能理解大使職責的基本要求，因此決定不再允許他直接接觸內閣成員。

    這起爭議的導火線，源於美國駐法大使館轉發了華府針對法國極右翼青年德朗克（Quentin Deranque）遇害案的評論。德朗克在一次示威活動中受傷死亡，引發法國左翼與右翼的強烈對立。美國國務院官員事後在社群平台發文，將此定性為恐怖主義與政治暴力，並抨擊法國左翼勢力崛起；此舉被法方視為嚴重的內政干預與政治操弄。

    這已非老庫許納首次惹毛法國，他先前曾公開批評法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在處理反猶太主義問題上表現不力。目前除了美國，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也對德朗克事件發表看法，引發馬克宏強烈回擊，要求各國停止評論法國內政。

