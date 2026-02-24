手機跳出「Welcome to CHINA」 菲官員訪南海島礁遇主權現實

菲律賓參議員洪迪薇（右）與海巡署發言人塔瑞耶拉21日登抵南海中業島視察，重申菲國主權。（路透）

菲律賓官員近日搭機前往南海具爭議的中業島（Thitu Island，菲稱希望島），手機卻在降落前跳出漫遊提示「Welcome to CHINA」。這則突如其來的簡訊，為這趟旨在重申主權的行程，投下了強烈的象徵對照。

根據《路透》報導，菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）與海巡署發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）於21日到訪中業島。儘管該島由菲方實控且住有約400名居民，但官員登岸時，視距範圍內仍可見到中國海警船、解放軍海軍軍艦及大量中國漁船徘徊。中業島面積僅0.37平方公里，是菲律賓在南沙群島實控地貌中最大、也最具戰略價值的據點。

漁民生存受限 渚碧礁人工島威脅近在咫尺

距離中業島僅14海浬的渚碧礁（Subi Reef），已被中國擴建為具備防禦設施與跑道的人工島。當地漁民受訪表示，中國船隻的長期存在已迫使他們遠離優質漁場，甚至在島嶼另一側作業時會遭遇中國無人機盤旋監測。51歲的漁民科雅姆科（Ronnie Cojamco）感嘆，雖然知道自己站得住腳，但面對大型船隻，小船漁民只能選擇避開以策安全。

中國主張擁有南海大部分主權，儘管海牙常設仲裁法院於2016年已判定其主張無效。馬尼拉當局近期增設海上事務發言人，反映出菲方在應對中國實體與資訊壓力上的高度敏感。對此，中方回應強調其在南海的行動均為「合法且專業」，並指控菲律賓船隻侵入其領土。

