美海岸防衛隊新兵中心出現納粹塗鴉 司令嗆：宣揚仇恨的人都給我滾

美國海岸防衛隊位於紐澤西州的新兵訓練中心上週被發現出現「納粹塗鴉」，海岸防衛隊針對此事展開調查，司令龍迪（Kevin Lunday）上將在聲明中更強調：「任何信奉、宣揚仇恨或極端主義意識形態的人，都給我滾出去！」

綜合外媒報導，《華盛頓郵報》23日報導指出，1名海岸防衛隊教官19日在紐澤西州的開普梅訓練中心（Cape May training center）的一間男廁牆上發現納粹塗鴉。海岸防衛隊在一份聲明中表示，在發現仇恨符號後，海岸防衛隊立即將此事移交海岸防衛隊調查局（CGIS）進行調查，調查行動符合海岸警衛隊長期以來的政策，這個仇恨符號塗鴉已立即被清除。

海岸防衛隊司令、海軍上將龍迪透過海岸防衛隊發布的聲明表示：「任何信奉、宣揚仇恨或極端主義意識形態的人，都給我滾出去！給我離開！你不屬於美國海岸防衛隊，我們拒絕接納你。我們絕不允許任何人玷污美國海岸防衛隊的名聲。」龍迪也將前往新兵訓練中心視察，並與900名新兵和工作人員進行談話。

《華盛頓郵報》去年11月曾報導，海岸防衛隊修改了其工作場所騷擾手冊中的措辭，將納粹標誌重新定義為「可能具有分裂性」，而不是將其定性為仇恨符號。龍迪當時便反駁：「有關美國海岸防衛隊將不再把納粹標誌或其他極端主義圖像列為違禁符號的說法，完全是錯誤的。」

美國海岸防衛隊位於紐澤西州的開普梅訓練中心，近期在一間男廁牆上發現納粹塗鴉。（美聯社）

