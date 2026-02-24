為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    內亂首謀罪一審判無期徒刑 尹錫悅上訴：事實認定有誤

    2026/02/24 11:57 即時新聞／綜合報導
    被判無期徒刑的南韓前總統尹錫悅，今正式提出上訴，強調一審判決在事實認定上的錯誤及法律適用上的誤解有必要釐清。（路透）

    涉嫌發動戒嚴的南韓前總統尹錫悅19日因內亂首謀罪被判處終身監禁，他今（24日）正式提出上訴，強調一審判決在事實認定上的錯誤及法律適用上的誤解有必要釐清。

    據《韓聯社》報導，針對因內亂首謀罪一審被判處無期徒刑，尹錫悅提出上訴，辯護律師團發表聲明指出：「不僅是面對法庭記錄，也是在未來歷史的記錄面前，我們有責任明確指出此次判決的問題。」並說明上訴理由為「釐清一審判決在事實認定上的錯誤及法律適用上的誤解」。

    聲明強調：「對於特別檢察官過度起訴，以及在此基礎上作出的一審矛盾判斷及其政治背景，我們絕不保持沉默。」

    19日的一審審判中認定，尹錫悅於2024年12月3日宣布緊急戒嚴，並調動軍隊進入國會周邊區域，具有以武力壓制立法機關的意圖，已對憲政秩序構成重大侵害。

    不過法院量刑時也考量多項情節，包含尹錫悅對武力使用相對克制、未發現嚴重暴力事例，以及大部分（戒嚴有關）部署未果、無前科、長期公職經歷及65歲年齡等從輕情節，最終判處他無期徒刑，並沒採納檢方死刑要求。求處死刑的尹案特檢組對此感到遺憾，暗示將提出上訴。

