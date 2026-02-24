78歲黎智英能「保外就醫」？港府3字回應

現年78歲的壹傳媒創辦人黎智英，因觸犯香港國安法遭重判20年，外界相當關心他的健康狀況。（美聯社資料照）

78歲壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法，遭香港高等法院重判20年，預計出獄時將成96歲人瑞，刑期無異於終身監禁，外界呼籲當局以中國的「保外就醫」模式讓他離開監獄。香港懲教署署長黃國興昨天（23日）表示，香港法律不存在「保外就醫」規定，在囚者須服完刑期才可離開監獄。

綜合媒體報導，壹傳媒共7名前高層因國安法分別判囚6年3個月至10年不等，其中，黎智英判囚20年最嚴苛，是該法實施後刑期最多的被告。黎智英兒女透露他健康持續惡化，擔心他來日無多，引發全球聲援。

請繼續往下閱讀...

香港懲教署23日在赤柱監獄舉行2025年工作回顧記者會，被問到黎智英能否申請保外就醫？黄國興說，香港法律不存在保外就醫，又稱香港醫療水準全世界享有盛名，專業醫護人員對在囚人士一視同仁，服刑時仍可取得一切必需的醫療服務。

黄國興續指，黎智英在藥物治療和觀察下，目前身體健康狀況穩定，並稱所有懲教院所都提供24小時基本醫療服務，強調所有在囚人士服刑時仍可取得一切必需的醫療服務，相關安排對黎智英完全適用，他所接受的醫療服務與其他在囚人士並無分別。

黄國興還說，除非獲減刑或提早釋放，否則在囚者須服完刑期才可離開監獄。而根據修訂後的《維護國家安全條例》，如在囚人士因干犯危害國家安全相關條例而服刑，除非懲教署署長相信他們獲得減刑或提早釋放後不會不利於國家安全，否則他們不可獲得減刑。

現年78歲的壹傳媒創辦人黎智英，因觸犯香港國安法遭重判20年。（美聯社資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法