    國際

    並非每家都便宜？日本唐吉訶德暗藏「4大分級制度」

    2026/02/24 14:45 即時新聞／綜合報導
    日本知名跨國零售連鎖店「唐吉軻德」。圖為MEGA。（資料照，法新社）

    日本知名跨國連鎖零售店「唐吉軻德」（ドン・キホーテ、Don Quijote），以「驚安殿堂」標榜提供最便宜的各類商品聞名，不僅吸引許多日本民眾消費，也是許多赴日外國觀光客的掃貨天堂。然而很少人知道，其實唐吉軻德的店鋪暗藏著「4種等級」，到不同種類的分店消費，親體驗到完全不同的氛圍和商品價格。

    根據電信公司網站「遠傳心生活」介紹，日本唐吉訶德目前共有4種經營形式不同的實體門市，分為「一般店」、「MEGA」、「PLATINUM」與「ドミセ（Domise）」。4種門市顯著的區分方式包含招牌外型、店內動線設計，至於提供服務如下︰

    唐吉軻德「一般店」

    4種門市中最常見，店門外會掛著大眾熟悉的黃色招牌，店內則呈現品牌主打「驚安殿堂」的氛圍，整體空間十分密集，讓入店民眾逛起來有搶貨、挖寶的感覺，商品種類相當廣泛、販售價格走親民路線，是不少外國遊客初次接觸的入門店鋪。

    唐吉軻德「MEGA」

    MEGA主打「超市感」，與一般店相比，MEGA店內空間明顯更加寬敞明亮，商品陳列方式與動線規劃也更為整齊，並販售更多生鮮食品與生活用品，因此消費族群不僅有觀光客，還會被當地居民視為日常採買的重要超市之一。

    位於東京澀谷的「MEGA唐吉訶德本店」就是MEGA的主代表性據點，其樓層多達8層樓，為東京都內規模首屈一指的購物空間。

    唐吉軻德「PLATINUM」

    與其他間唐吉訶德截然不同，PLATINUM的定位是融合在地高級地段氛圍，呈現出非常奇特的「混合廉價與奢華感」。目前PLATINUM僅在東京高級住宅區「白金台」設有分店，店面外觀與招牌並非常見的鮮豔黃色，而改採用明亮又時尚的白金色。

    唐吉軻德「ドミセ（Domise）」

    ドミセ（Domise）是專門販售唐吉訶德自有品牌「情熱價格」（Jounetsu Kakaku）的專賣店，標榜「超越令人驚嘆的商店」，店內不走大雜燴路線，而是提供許多獨家的限定版或原創商品。目前ドミセ（Domise）僅在大阪八尾市有開設一間實體門市。

    除了上述4種門市，「遠傳心生活」還額外提醒，每間唐吉訶德店的商品價格也會不一樣，通常位於越熱鬧核心的唐吉訶德分店，會被業者按照所在區域的附近商家定價來調整價格，因此店內的商品較貴，建議想朝聖的旅客盡量避開熱門的觀光地段。

    此外，有資深日本旅遊網友點名唐吉訶德的「上野御徒町店」，是極具競爭力的據點，因為該店緊鄰競爭激烈的阿美橫町，業者為了留住客人，常會祭出驚人的低價，若再搭配滿額7%的優惠券，價格競爭力堪稱無敵。

    日本唐吉軻德目前共有4種經營形式不同的實體門市。圖為PLATINUM。（圖擷取自@donki_donki 社群平台「X」）

    圖
    圖 圖 圖
