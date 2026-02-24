為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    4年了 俄烏戰爭為何還沒打完？從閃電戰打成消耗戰

    2026/02/24 11:09 編譯陳成良／綜合報導
    俄烏戰爭將進入第五年，戰局已演變為長期的高消耗對峙，無數士兵在拉鋸戰中承受極大的身心壓力；圖為烏克蘭第65機械化旅的新兵，在札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的訓練場演習後席地休息。（美聯社）

    俄羅斯於2022年2月24日全面入侵烏克蘭，原本被外界視為可能迅速定調的戰事，如今即將進入第五年。四年間，戰爭從「速戰速決的入侵行動」，演變為長期高消耗的對峙，前線拉鋸與外交角力交織，歐洲安全秩序持續承壓。

    閃電戰破滅：戰爭從第一天就走向長期化

    根據法新社整理的戰史回顧，俄軍入侵初期未能攻下基輔，使戰事迅速轉為長線對峙。隨著烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）陷落與早期談判破局，戰爭在第一年內即被普遍解讀為難以速戰速決的消耗型衝突。

    布查震撼：戰爭性質從軍事衝突變成道德審判

    基輔郊區布查（Bucha）平民遇害畫面曝光，引發國際社會對戰爭罪責的關注。事件使衝突的性質，從領土爭奪進一步延伸至司法與道德層面的壓力。

    反攻遇限：戰線沒有崩潰，但節奏開始改變

    在西方軍援支撐下，烏克蘭一度收復部分失土，但未能突破俄軍防線。隨後戰場逐步進入高消耗對峙，前線節奏出現轉折。

    俄方重掌節奏：消耗戰成為戰場主旋律

    自2024年前後起，俄軍在部分戰線取得緩慢推進的節奏優勢。飛彈與無人機攻防升級，使戰爭影響從前線延伸至城市與能源設施。

    外交成為第二戰場：談判與施壓同步進行

    進入2025年後，軍事對抗之外，外交談判與能源、經濟施壓成為重要工具。戰爭進入「談不攏、也難以迅速收場」的長期博弈階段。

