清邁72虎集體暴斃！官方定調「犬瘟熱」 第一線獸醫曝恐怖內幕

泰國清邁近日驚傳大規模老虎死亡慘劇，短短12天內共有72隻孟加拉虎接連暴斃。雖然官方調查宣稱死因為犬瘟熱及細菌感染，但參與現場處置的獸醫維西（Visit Asai Thammakul）發文揭露背後諸多疑點，質疑病毒源頭與「飼料」高度相關，並痛批官方為了保護「經濟動物產業」利益，疑有掩蓋真相、找疾病當「代罪羔羊」之嫌。

綜合泰媒報導，清邁湄林及湄登兩處虎園自8日起爆發集體死亡事件，累計72 隻老虎病逝。由於數量驚人，傳出園方焚化爐不堪負荷，部分屍體只能挖坑掩埋。泰國農業部昨（23）日表示，檢驗確認死因為「犬瘟熱」及「支原體細菌感染」，同時老虎屍體也驗出貓小病毒。

然而，獸醫維西（Visit Asai Thammakul）自稱是在第一線處理老虎死亡事件的團隊成員，他在臉書針對發表長文反駁，指出對兩處虎園相距30公里卻同時爆發相同病徵，顯示存在「共同因素」。他透露，除了3隻幼虎外，其餘食用「同一來源生雞肉」的老虎幾乎全數發病。維西直言，官方不可能為了保護老虎而犧牲價值上兆泰銖的經濟動物如豬、雞等畜牧業利益，但若選擇掩蓋真正問題，將使疾病監測體系徹底失靈。

維西表示，老虎最初出現精神萎靡、不進食並發燒，之後發作抽搐並迅速死亡。對第一批死亡老虎進行剖檢時，並未看到明顯嚴重病變可供判讀，因此當時仍有多種可能假設，包括病毒、毒物或細菌。

針對外界質疑虎屍可能被盜賣牟利，維西澄清所有老虎均植有微晶片並由人員嚴密監控處置。但他對官方最終定調的病因表示不安，質疑相關單位「挑一種疾病來當替罪羊」真正的問題依舊沒有被解決、可能再度造成災害，恐讓泰國野生動物防疫的國際信譽受損，更直言「等著看事情露餡」。

