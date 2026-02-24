對伊朗動武卡關？白宮評估中 美軍最高將領私下示警兩大硬傷

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（前）向美國總統川普（後）示警，直言對伊朗動武恐面臨彈藥庫存吃緊與盟友支持不足的現實關卡。（法新社資料照）

白宮評估是否對伊朗動武之際，美軍最高將領私下向總統示警，內部評估認為，彈藥庫存吃緊加上盟友支持不足，若此時對伊朗採取重大軍事行動，恐讓行動風險與美軍傷亡同步升高。

根據《華盛頓郵報》報導，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上週在白宮會議中提出上述風險警告。知情人士透露，美軍的關鍵彈藥庫存已因持續支援烏克蘭與協助防衛以色列而大幅消耗。其中用於攔截彈道飛彈的愛國者（Patriot）系統與標準系列防空飛彈（SM-2、SM-3、SM-6）需求極高，導致庫存水位告急。

請繼續往下閱讀...

這項彈藥危機並非短期的調度問題，而是受制於國防工業的結構性限制。專家指出這類高階防空飛彈系統極度複雜，單枚生產週期動輒長達2年以上，幾乎沒有快速補足的捷徑。加上美軍飛彈庫存需進行全球分配，在資源有限的情況下若爆發新衝突，將面臨艱難的取捨。

盟友拒絕提供基地 增加大規模打擊難度

除了彈藥問題，盟友的態度也成為牽制軍事行動的關鍵變數。報導引述波灣高層官員說法，阿拉伯國家已向華府表態，不允許美軍使用其境內基地對伊朗發動攻擊。若缺乏區域盟友提供基地與飛越權，美軍要打擊散布在廣大伊朗領土上的數百至數千個目標，任務複雜度將大幅攀升。

針對可能的軍事選項，美國政府內部仍在衡量有限度打擊與大規模政權更迭行動的利弊。白宮發言人回應強調，總統會聽取各方意見並以國家安全為最高考量。總統川普則在社群平台發文反駁，強調將領並非反對開戰，並重申若發生衝突美軍將能輕易取勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法