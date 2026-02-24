北韓勞動黨換代！元老崔龍海退一線 金正恩用新血「為女兒鋪路」

今年76歲的崔龍海（左）不在朝鮮勞動黨中央委員之列，或將退出一線政治舞台。（美聯社資料照）

北韓勞動黨近日召開第9次全國代表大會，會上除了再次推舉金正恩為黨總書記，並發布黨中央委員會委員和候補委員名單，其中，被視為2號人物的元老崔龍海及朴正天等人不在名單之列，預示勞動黨內新舊換代。分析稱，透過助俄出兵獲得高度自信的金正恩，以年輕忠誠派開啟自己的時代，並為女兒接班鋪路。

綜合韓媒報導，北韓在9大上選出138名黨中央委員會委員和111名候補委員。值得關注的是，最高人民會議常任委員會委員長崔龍海未在名單上，今年76歲的崔龍海自2019年起連續7年擔任該職位，由於最高人民會議常任委員長向來兼任勞動黨政治局常務委員，他未能成為黨中央委員和候補委員，或象徵將卸任常任委員長，退出一線政治舞台。

獲授朝鮮人民軍元帥軍銜、勞動黨書記朴正天和黨中央委員會軍需政策顧問李炳哲也未被列入中央委員名單，曾負責涉南韓事務的李善權和金英哲也雙雙落選。

在138名黨中央委員會委員中，繼第8次黨代會後留任的僅有66名（47.5%）；在111名候補委員中，有85名（76.6%）為新任候補委員。分析稱，金正恩以「年輕忠誠派」重整了陣容。

同時，在本次黨代會上，新一屆中央政治局常委李日煥佩戴僅印有金正恩的單獨徽章，並以1萬3000餘字的提議書「清算」了金日成、金正日時代的「落後性」。南韓統一研究院首席研究員洪珉指出，不同於第7次、第8次黨代會，開始對金正恩進行比先輩偉大的偶像化。另有分析認為，金正恩要用自己人馬開啟「金正恩時代」，並開始為進入「接班內定」階段的女兒鋪路。

