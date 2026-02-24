影響力遽增！金與正升任勞動黨中央委員會部長 北韓軍方啟動世代交替

北韓國務委員會委員長金正恩的胞妹金與正（見圖）在勞動黨第9次代表大會上升任黨中央委員會部長，並重新進入政治局候補委員行列。（美聯社資料照）

北韓國務委員會委員長金正恩的胞妹金與正在勞動黨第9次代表大會上升任黨中央委員會部長，並重新進入政治局候補委員行列。韓聯社分析，政治地位提升將讓金與正在日後制定、執行對外政策的過程中，發揮更大影響力。

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA，朝中社）報導，勞動黨23日召開第9屆中央委員會第1次擴大全會，會議實施了政治局常務委員會及政治局選舉，並任命黨中央部長。

金與正23日由副部長升任部長，與內閣部長級別相當。儘管官媒未披露金與正執掌的單位，但鑑於她此前擔任宣傳鼓動部副部長，外界推測此次應是升任為部長。

金與正曾任勞動黨中央組織指導部第一副部長兼政治局候補委員，2021年1月，在第8次黨代會上轉任宣傳鼓動部副部長，並退出候補委員行列，此次再度恢復候補委員身分。

由於此前擔任勞動黨「十局」局長的李善權在此次人事調整中卸任部長職務，此前一直扮演金正恩發言人的金與正，今後可能以更正式身分統籌對南韓資訊發布，以及對外戰略工作。

目前，勞動黨核心決策機構政治局常務委員會由金正恩、趙甬元、樸泰成、金才龍、李日煥5人組成。曾任內閣總理的黨中央紀律調查部長金才龍在政治局常委名單中名列首位，在新一屆書記班底中亦率先被點名。

韓聯社指出，金才龍或將兼任組織書記和組織指導部長，履行重要職能；新晉政治局常委的黨中央書記李日煥則預計分管宣傳鼓動工作。作為分管宣傳鼓動的書記兼部長，李日煥將統籌推動以金正恩為核心的思想宣傳、社會動員工作等。

此外，隨著軍政指導部長樸正天、黨中央委員會軍需政策顧問李炳哲退出黨中央委員會，雙雙轉入「二線」，顯示北韓軍隊系統的世代交替正逐步推動。

