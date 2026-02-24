與最高法院下一戰「出生公民權」 川普：若否決將讓中國發大財

川普表示，如果最高法院否決他的出生公民權行政命令，那就會讓中國發大財。（彭博）

美國最高法院推翻總統川普部分關稅措施後，接下來將審理其限制「出生公民權」案（birthright citizenship），川普表示，如果最高法院否決他的出生公民權行政命令，那就會讓中國「發大財」。

美國總統川普23日晚間在自家社群平台「真實社群」發文，痛批最高法院推翻他的關稅措施，他說最高法院「荒謬愚蠢且在國際上意見極為分歧」的判決，其實在無意間賦予美國總統更多權力。

川普稱他可利用「許可證」（License fee）來向外國採取「糟糕」行動，特別是那些數十年來持續敲詐美國的國家，但令人不解的是，根據最高法院判決，總統不能向外國收取許可證費用。川普質疑，「所有許可證都要收費，為何美國不能？發許可證就是要收費！最高法院的意見沒對此說明，但我知道答案！」

同時最高法院批准了所有其他關稅，這些關稅種類繁多，可以「更強大且粗暴」方式運用，且具備法律確定性。川普嗆，除了3位支持IEEPA關稅的大法官以外，「我們無能的最高法院為錯誤的人做了件好事，他們理應為此感到羞恥」。

接著川普話鋒一轉，聯邦最高法院日後還將做出對中國等國有利的裁定，即出生公民權相關案件，他聲稱中國已用該權利「發大財」。川普說最後表示，最高法院總會找到辦法得出錯誤的結論，讓中國和其他一些國家又高興又富有。「就讓我們的最高法院繼續做出那些對我們國家未來極其糟糕且有害的裁決吧——我還有工作要做。」

美國川普去年1月20日上任首日就簽署行政命令，該命令宣告，在美國境內非法居留，或僅為臨時停留者所生的子女，不得自動獲得美國國籍，該行政命令目前面臨法律挑戰。

