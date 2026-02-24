歐盟對俄新制裁受阻 匈牙利反對成關鍵

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯23日表示，歐盟未能通過對俄羅斯的新制裁，原因是遭到匈牙利反對。（法新社）

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）23日表示，歐盟未能通過對俄羅斯的新制裁，原因是遭到匈牙利反對。

根據《美聯社》報導，歐盟23日的會議旨在通過針對俄羅斯影子艦隊和能源收入的制裁，讓發動俄烏戰爭的俄羅斯付出更大經濟代價，但制裁因遭匈牙利反對而未通過。卡拉斯說「這是1個挫折，也是我們今天不想傳遞的訊息。」

被視為歐盟最親俄成員的匈牙利表示，在俄羅斯恢復向匈牙利輸送石油之前，將堅持反對立場。

俄羅斯向匈牙利和斯洛伐克的石油運輸自1月27日起中斷。烏克蘭官員稱，俄羅斯無人機破壞了「友誼」輸油管（Druzhba pipeline），該管道將俄羅斯原油輸送至烏克蘭境內，最終進入中歐。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）重申未經證實的指控，即烏克蘭故意阻撓俄羅斯石油的運輸，並指責烏克蘭試圖推翻他的政府。奧班將石油供應中斷，稱為由烏克蘭總統澤倫斯基領導的「石油封鎖」。

匈牙利外交部長西亞爾托（Péter Szijjártó）也在會議開始前向記者表示「任何人都沒有權利危及我們的能源安全。」

值得注意的是，自從俄羅斯入侵烏克蘭後，幾乎所有歐洲國家都大幅減少或停止從俄羅斯進口能源。但身為歐盟和北約成員國的匈牙利及斯洛伐克，不僅維持俄羅斯石油和天然氣供應，甚至增加了進口，並獲得歐盟禁止進口俄羅斯石油政策的臨時豁免（temporary exemption）。

