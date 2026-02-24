為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    歐盟對俄新制裁受阻 匈牙利反對成關鍵

    2026/02/24 10:18 編譯謝宜哲／綜合報導
    歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯23日表示，歐盟未能通過對俄羅斯的新制裁，原因是遭到匈牙利反對。（法新社）

    歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯23日表示，歐盟未能通過對俄羅斯的新制裁，原因是遭到匈牙利反對。（法新社）

    歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）23日表示，歐盟未能通過對俄羅斯的新制裁，原因是遭到匈牙利反對。

    根據《美聯社》報導，歐盟23日的會議旨在通過針對俄羅斯影子艦隊和能源收入的制裁，讓發動俄烏戰爭的俄羅斯付出更大經濟代價，但制裁因遭匈牙利反對而未通過。卡拉斯說「這是1個挫折，也是我們今天不想傳遞的訊息。」

    被視為歐盟最親俄成員的匈牙利表示，在俄羅斯恢復向匈牙利輸送石油之前，將堅持反對立場。

    俄羅斯向匈牙利和斯洛伐克的石油運輸自1月27日起中斷。烏克蘭官員稱，俄羅斯無人機破壞了「友誼」輸油管（Druzhba pipeline），該管道將俄羅斯原油輸送至烏克蘭境內，最終進入中歐。

    匈牙利總理奧班（Viktor Orban）重申未經證實的指控，即烏克蘭故意阻撓俄羅斯石油的運輸，並指責烏克蘭試圖推翻他的政府。奧班將石油供應中斷，稱為由烏克蘭總統澤倫斯基領導的「石油封鎖」。

    匈牙利外交部長西亞爾托（Péter Szijjártó）也在會議開始前向記者表示「任何人都沒有權利危及我們的能源安全。」

    值得注意的是，自從俄羅斯入侵烏克蘭後，幾乎所有歐洲國家都大幅減少或停止從俄羅斯進口能源。但身為歐盟和北約成員國的匈牙利及斯洛伐克，不僅維持俄羅斯石油和天然氣供應，甚至增加了進口，並獲得歐盟禁止進口俄羅斯石油政策的臨時豁免（temporary exemption）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播