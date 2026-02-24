為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    墨西哥毒梟被擊斃後引發暴亂 多間航空公司宣布取消航班

    2026/02/24 10:36 即時新聞／綜合報導
    墨西哥軍方擊斃頭號毒梟歐塞奎拉，引發販毒集團報復性襲擊，多間航空公司宣布取消航班。（法新社）

    墨西哥軍方擊斃頭號毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera），販毒集團隨即在境內各地發動報復攻擊，多間航空公司為了安全起見，紛紛取消前往墨國高風險地區哈利斯科州的航班。

    《CNN》報導，美國航空23日表示，當天前往墨西哥哈利斯科州旅遊大城巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）的航班已取消，至於同州瓜達拉哈拉（Guadalajara）的航班也會減少架次，美航將密切關注事態發展，並按照當地狀況調整營運。

    達美航空23日所有往返、中轉巴亞爾塔港和瓜達拉哈拉的航班皆取消．達美強調，乘客和機組人員的安全始終是公司的首要目標。聯合航空方面則建議旅客前往官網確認航班，因為往返哈利斯科州的航班可能會受到影響。

    西南航空指出，23日在巴亞爾塔港的所有航班都已取消，可能會持續至26日，如果確認當地恢復安全將會重啟運營，至於往返墨國金塔納羅奧州度假勝地坎昆（Cancún）、南下加利福尼亞州洛斯卡沃斯（Los Cabos）的班機不受影響。

    加拿大航空證實，23日所有往返巴亞爾塔港的航班都被取消，之後將在確保安全的前提下讓乘客登上返程航班。漢莎航空每天有2架從德國飛往墨西哥城的客機，並未受到影響．至於維珍航空每週3架從英國倫敦飛往坎昆的航班仍正常運作。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

