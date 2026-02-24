墨軍方跟蹤情婦鎖定行蹤 頭號毒梟躲樹叢駁火中槍死亡

墨西哥頭號毒梟歐塞奎拉被墨國軍方擊殺。（美聯社）

領導販毒集團「哈里斯科新世代」（CJNG）的墨國頭號毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera Cervantes），22日在墨西哥軍方一次突襲行動中被擊斃，後續引發全國大規模暴動。墨西哥軍方23日指出，武裝部隊透過監視歐塞奎拉1名情婦的親信隨從，成功鎖定歐塞奎拉並與其交火，後續歐塞奎拉在軍方直升機上傷重身亡。

根據《美聯社》報導，墨西哥國防部長崔維拉（Ricardo Trevilla）指出，墨西哥特種部隊22日在美國的情報支援下，在歐塞奎拉的家鄉哈里斯科州發現他從身於灌木叢之中，在數次交火後，有8名武裝份子被擊斃，歐塞奎拉與2名保鑣受傷，被抓捕到軍方直升機上，而歐塞奎拉在押送至墨西哥城（Mexico City）傷重身亡。

崔維拉表示，軍方人員鎖定並跟蹤歐塞奎拉情婦的隨從，這名隨從20日護送情婦前往哈里斯科州的塔帕爾帕（Tapalpa），與歐塞奎拉會面，而確切藏身地點是經由美國情報部門提供的情資所確認的。情婦與歐塞奎拉共度一夜後，墨西哥特種部隊確認歐塞奎拉與保鑣們留在該地時，便開始擬定行動計畫。

崔維拉提到，墨西哥陸軍與國民警衛隊部隊在地面建立封鎖線，同時在哈利斯科州周邊各州部署了6架直升機及額外的特種部隊待命，墨西哥空軍也提供了進一步支援，包括偵察與航空兵力。22日凌晨，在確認歐塞奎拉的行蹤後行動正式展開，而過程中總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）全程掌握。

崔維拉指出，行動展開後，歐塞奎拉試圖與2名保鑣逃離現場，1支全副武裝的部隊則留下來斷後，現場有8名武裝份子被軍方射殺，交火過程中有1架軍用直升機因遭槍擊被迫緊急降落，特種部隊甚至查獲2具火箭發射器。後續歐塞奎拉試圖在郊外林地躲藏，特種部隊在樹叢中發現歐塞奎拉，雙方爆發激烈交火。

崔維拉表示，在控制後現場後，該歐塞奎拉及其保鑣被送上直升機，緊急轉送至附近醫院，崔維拉證實，當時歐塞奎拉與保鑣已處於「情況危急」狀態，後續在飛行途中身亡。而歐塞奎拉與保鑣們死亡，飛行計畫隨即更改，遺體未降落於哈利斯科州首府，而是改飛往墨西哥市，預防「哈里斯科新世代」可能發動的暴力報復行動。

