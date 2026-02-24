美國世紀暴雪逾6千架航班取消！各地交通禁令一次看

美國東北部遭遇世紀暴雪襲擊，23日有超過6000架航班取消。圖為紐約積雪情況。（美聯社）

美國東北部遭遇世紀暴雪襲擊，23日有超過6000架航班取消、逾1.7萬架延誤，雖然目前降雪已經緩和，但許多地方仍然呼籲民眾避免外出。

據《CNN》報導，紐約都會區3大機場約翰·甘迺迪國際機場、拉瓜迪亞機場、紐華克自由國際機場，有1500架航班取消；麻薩諸塞州波士頓洛根機場和賓州費城國際機場、維吉尼亞州雷根華盛頓國家機場共有超過1000架航班取消。

在交通禁令方面，紐約州23日部分地區實施了外出限制，紐約市的禁令則已解除，但市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，當地截至23日午夜為止，仍處於旅行警告狀態。

康乃狄克州長拉蒙特（Ned Lamont）宣布，從23日下午4時起解除對商用車輛的行駛禁令，不過他還是呼籲民眾避免開車外出，以便工作人員清理道路積雪。

德拉瓦州的蘇塞克斯郡、肯特郡目前仍維持外出禁令，至於新堡郡已於23日晚間6時取消；紐澤西州表示，從23日下午5時起，對商用車輛的駕駛限制、道路速限每小時35英里（約56公里）的規定已解除，但還是希望居民避免出門。

麻薩諸塞州長希利（Maura Healey）指出，布里斯托郡、普利茅斯郡、巴恩斯特布爾郡、杜克斯郡，仍對非必要車輛實施禁令，違者將處以500美元（約新台幣1.5萬元）罰款，部分地區的州際公路已解除貨車行駛限制。

羅德島州長麥基（Daniel McKee）表示，當地的緊急狀態和旅行禁令並未解除，州府將於24日早上重新評估雪災情況；新罕布夏州交通單位，則將州內數條主要公路的速限降至時速45英里（約72公里）。

