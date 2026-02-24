指控中國6年前進行核實驗！美呼籲各國推動中俄核裁軍

美國國務院助理國務卿葉奧敦促各國向中國和俄羅斯施壓，要求它們在核裁軍方面採取更多行動。（美聯社）

美國國務院助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw）23日公布6年前中國地下核實驗「新解密」細節，並敦促各國向中國和俄羅斯施壓，要求它們在核裁軍方面採取更多行動。

根據美聯社報導，在美俄之間最後一項核條約《新削減戰略武器條約》到期後，葉奧23日在聯合國支持的裁軍談判會議上呼籲中國提高透明度，並指出《新削減戰略武器條約》的一些缺陷，例如該條約沒考慮到中國史無前例、迅速且不透明的核武建設，和沒有涉及俄羅斯多達2000枚核彈頭的非戰略核武庫。

葉奧聲稱，哈薩克一處遠端地震監測站2020年6月22日偵測到中國西部羅布泊地區有規模2.75的地震，而根據歷史爆炸和地震的比較，實際上當日很可能發生爆炸。

葉奧表示，相關數據顯示，地震訊號表明該事件是火災爆炸，非典型礦井爆炸，這是核爆測試會有的特徵。

葉奧強調，雖然中國一再保證不會擴大核武庫，但中國仍蓄意且不受約束地大規模擴充核武庫。他補充，中國在核武庫的「最終目標」或目的方面缺乏透明度。

葉奧指出，美國願就核議題採取多種外交途徑，並向其他國家呼籲，敦促中國和俄羅斯這類核武國家切實參與多邊進程。

另外中國23日表示，堅決駁斥美國毫無根據的指控，嚴厲抨擊某些國家持續歪曲和抹黑中國核政策。

