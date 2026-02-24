為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    金正恩連任勞動黨總書記 習近平致電祝賀「人民衷心擁護」

    2026/02/24 08:30 即時新聞／綜合報導
    中國國家主席習近平（左）23日致電北韓國務委員會委員長金正恩（右），祝賀其再次當選北韓勞動黨總書記。（路透資料照）

    中國國家主席習近平（左）23日致電北韓國務委員會委員長金正恩（右），祝賀其再次當選北韓勞動黨總書記。（路透資料照）

    中國外交部23日證實，中國國家主席習近平當天致電北韓國務委員會委員長金正恩，祝賀其再次當選勞動黨總書記。

    韓聯社報導，習近平在賀電中說，金正恩再次被推舉為北韓勞動黨總書記，體現了北韓黨、政府、人民對「總書記同志」的高度信任和衷心擁護。祝願在以金正恩為首的北韓勞動黨中央堅強領導下，北韓黨和人民將以此次大會為契機，推動北韓社會主義事業不斷開創新局面。

    習近平又指出，中朝（北韓）是守望相助的社會主義友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。

    他說，近年來，他與金正恩多次會晤，有力引領中朝關係向好發展。面對百年變局加速演進、國際形勢變亂交織，願與金正恩一起，指導雙方有關部門和地方落實好達成的重要共識，譜寫中朝友誼嶄新篇章，服務兩國社會主義建設事業，增進兩國人民福祉和友誼，「為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻」。

    北韓官媒報導，北韓勞動黨第9次代表大會22日進入第4天，審議通過選舉金正恩為勞動黨總書記的決定書。根據勞動黨黨章，黨代會每5年舉行一次並選舉產生總書記。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播