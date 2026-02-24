金正恩連任勞動黨總書記 習近平致電祝賀「人民衷心擁護」

中國國家主席習近平（左）23日致電北韓國務委員會委員長金正恩（右），祝賀其再次當選北韓勞動黨總書記。（路透資料照）

中國外交部23日證實，中國國家主席習近平當天致電北韓國務委員會委員長金正恩，祝賀其再次當選勞動黨總書記。

韓聯社報導，習近平在賀電中說，金正恩再次被推舉為北韓勞動黨總書記，體現了北韓黨、政府、人民對「總書記同志」的高度信任和衷心擁護。祝願在以金正恩為首的北韓勞動黨中央堅強領導下，北韓黨和人民將以此次大會為契機，推動北韓社會主義事業不斷開創新局面。

習近平又指出，中朝（北韓）是守望相助的社會主義友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。

他說，近年來，他與金正恩多次會晤，有力引領中朝關係向好發展。面對百年變局加速演進、國際形勢變亂交織，願與金正恩一起，指導雙方有關部門和地方落實好達成的重要共識，譜寫中朝友誼嶄新篇章，服務兩國社會主義建設事業，增進兩國人民福祉和友誼，「為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻」。

北韓官媒報導，北韓勞動黨第9次代表大會22日進入第4天，審議通過選舉金正恩為勞動黨總書記的決定書。根據勞動黨黨章，黨代會每5年舉行一次並選舉產生總書記。

