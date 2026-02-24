要對伊朗動手了？ 美國駐黎巴嫩大使館撤離非緊急人員

美國駐貝魯特大使館23日表示，由於黎巴嫩首都貝魯特的安全局勢疑慮，已下令非緊急政府人員及其家屬撤離，引發外界關注。圖為美國駐貝魯特大使館。（歐新社）

美國總統川普先前曾威脅，若伊朗不針對核計畫達成協議，美國將對伊朗採取軍事行動，美軍部隊也持續朝中東集結。正當局勢緊張之際，美國駐貝魯特大使館23日表示，由於黎巴嫩首都貝魯特的安全局勢疑慮，已下令非緊急政府人員及其家屬撤離，引發外界關注。

綜合外媒報導，一名國務院高級官員對此表示，美方正不斷評估安全環境，根據最新審查，謹慎的做法是將人員規模縮減到僅留下必要人員。官員表示，美國駐貝魯特大使館仍正常運作，核心工作人員仍在大使館內，撤離非必要人員和家屬一項臨時措施，目的在確保美方人員安全，同時維持大使館工作並協助美國公民的能力。

請繼續往下閱讀...

一名機場官員透露，約有50名美國大使館工作人員被命令離開，其中32名工作人員及其家屬23日就從貝魯特國際機場搭機離開。

美國駐貝魯特大使館的人員變動往往被視為美國或以色列在中東可能採取軍事行動的觀察指標，特別是針對伊朗。川普去年6月下令對伊朗核設施進行軍事打擊前不久，美國也曾下令撤離駐貝魯特和中東其他大使館，包括駐伊拉克大使館等。目前還不清楚此次中東地區其他美國大使館是否會執行類似命令。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法