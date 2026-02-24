為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    畫面曝！美軍再空襲運毒船 擊斃3人

    2026/02/24 07:29 即時新聞／綜合報導
    美國軍方23日證實，已在加勒比海空襲1艘涉嫌運送毒品的船隻，造成3名男性死亡。圖為該船被美軍鎖定。（圖擷自美軍南方司令部網站）

    美國軍方23日證實，已在加勒比海空襲1艘涉嫌運送毒品的船隻，造成3人死亡，是近月發生的最新一起此類事件。

    路透報導，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）在社群媒體X上發文稱，該船隻「參與了毒品走私行動」。美國總統川普（Donald Trump）任內，美軍不斷針對加勒比海地區涉嫌運毒的船隻發動空襲。

    軍方同時在官方網站發布聲明稱，該船試圖循著已知運毒路線航行，「3名男性毒品恐怖分子遭擊斃」，並強調任務中沒有美軍人員受傷。

    自去年9月2日以來，美國軍方在加勒比海和東太平洋地區共發動至少44次空襲，擊斃至少150名「毒品恐怖分子」。法新社報導，死者所屬國家政府與家屬均指出，許多罹難者是平民，其中不少只是漁民。

    涉嫌運送毒品的船隻23日遭美軍空襲，隨即起火燃燒。（圖擷自美軍南方司令部網站）

