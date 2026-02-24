涉艾普斯坦案 英前駐美大使曼德森遭逮

英國倫敦警方23日逮捕英國政壇前重量級人物、前駐美大使曼德森（右），以調查他與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（左）關係的相關指控。（法新社檔案照）

英國倫敦警方23日逮捕英國政壇前重量級人物、前駐美大使曼德森（Peter Mandelson），以調查他與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係的相關指控。就在數日前，前英國王室成員安德魯‧蒙巴頓—溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）也才剛因此案遭拘留。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發布聲明指出，已依涉嫌公職人員行為失當罪名，於23日在康登區（Camden）逮捕這名72歲男子，並帶回倫敦警局偵訊。電視畫面顯示，曼德森的住所本月稍早遭警方突襲搜查後，他23日在一男一女陪同下，乘車離開倫敦北部的住處。

此次逮捕行動源於美國政府上個月公布的最新一批艾普斯坦相關文件。就在曼德森被捕的幾天前，英王查爾斯三世（King Charles III）的胞弟安德魯，甫於19日因另一起同樣涉及艾普斯坦文件的公職人員行為失當案遭拘留，目前獲釋候查。

曼德森被控在擔任內閣閣員期間（包括2008年金融海嘯時期），將敏感文件傳送給艾普斯坦。警方目前尚未具體說明調查涉及哪些文件。

隨著稍早公布的文件揭露兩人交情匪淺，英國首相施凱爾（Keir Starmer）已於去年9月解除曼德森駐美大使的職務。然而，曼德森的任命案已在英國引發政治風暴，導致施凱爾的兩名高階幕僚辭職。施凱爾隨後向艾普斯坦案的受害者道歉，並指責曼德森在華府職務的背景審查過程中，隱瞞兩人關係的真實程度。

本月稍早，施凱爾坦承知悉曼德森在艾普斯坦2008年因兒童賣淫罪遭定罪後，仍與其保持友誼，一度面臨逼宮聲浪。

代表曼德森的律師事務所Mishcon de Reya本月稍早發表聲明稱，曼德森「對自己聽信艾普斯坦掩飾犯罪的謊言感到後悔，並將為此抱憾終生」，強調他直到艾普斯坦2019年死亡後才得知真相，並對弱勢女性未獲應有保護深感抱歉。

為回應外界質疑，英國政府將於3月初公布首批與曼德森任命審查程序相關的數萬封電子郵件、訊息與文件。此舉預計將對施凱爾及其他高階閣員帶來更大壓力。

曼德森曾任歐盟貿易執行委員，本月稍早他已辭去英國上議院職務。據媒體報導，他共同創辦的顧問公司「Global Counsel」在巴克萊銀行（Barclays）、特易購（Tesco）與英格蘭足球超級聯賽等大客戶紛紛切斷合作後，已於上週停止營運，並指派破產管理人，試圖挽救剩餘資產。

